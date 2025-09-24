Festival Gaúchos chega ao último final de semana, em Gramado

Gramado encerra neste final de semana a programação da 1ª edição do Festival Gaúchos. Shows regionalistas, apresentações de dança, piquetes, rodas de chimarrão, circuito gastronômico e exposições compõem as atividades de encerramento.
A cantora Luiza Barbosa e os cantores Almeida Neto e Pepeu Gonçalves se apresentam na Rua Coberta nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28). Todas as atrações são gratuitas.
O cenário da Avenida Borges de Medeiros se transforma, como um baile à céu aberto. As últimas apresentações ocorrem no sábado e domingo, sempre às 11h e às 16h, no trecho em frente à Rua Coberta e o Palácio dos Festivais.
Além das atrações culturais, a gastronomia também é destaque no Festival Gaúchos. No Piquete do Lago Joaquina Rita Bier, acontece o Cordeiraço, com curadoria dos Destemperados, onde o público pode degustar o prato.
Programe-se:
Sexta-feira (26)
- 19h30min: Show da Luiza Barbosa na Rua Coberta
Sábado (27)
- 10h às 15h: Cordeiraço com Filipe Leonardo no Piquete
- 11h: Baile do Borges na Av Borges de Medeiros
- 13h: Jonatas Cardoso
- 15h: Papo de Churras
- 15h: Contação de Histórias: Xara Xaxa
- 16h: Recreação e brincadeiras
- 19h30min: Show do João de Almeida Neto na Rua Coberta
- 16h: Baile do Borges na Av Borges de Medeiros
Domingo (28)
- 10h às 15h: Cordeiraço no Piquete
- 15h: Papo de Churras no Piquete
- 15h: Recreação e brincadeiras
- 16h: Show do Pepeu Gonçalves na Rua Coberta
- 17h30min: Jefferson Cardoso - Documentário sobre a Revolução Farroupilha
- 19h30min: Prêmio Cozinha Gaúcha