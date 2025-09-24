Festival Gaúchos chega ao último final de semana, em Gramado

A cantora Luiza Barbosa é uma das atrações do Festival Gaúchos nesta sexta-feira (26). Cleiton Thiele / SerraPress / Divulgação

Gramado encerra neste final de semana a programação da 1ª edição do Festival Gaúchos. Shows regionalistas, apresentações de dança, piquetes, rodas de chimarrão, circuito gastronômico e exposições compõem as atividades de encerramento.

A cantora Luiza Barbosa e os cantores Almeida Neto e Pepeu Gonçalves se apresentam na Rua Coberta nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28). Todas as atrações são gratuitas.

Leia Mais Clássicos da banda Queen vão embalar o Concerto da Primavera neste domingo, em Caxias do Sul

O cenário da Avenida Borges de Medeiros se transforma, como um baile à céu aberto. As últimas apresentações ocorrem no sábado e domingo, sempre às 11h e às 16h, no trecho em frente à Rua Coberta e o Palácio dos Festivais.

Além das atrações culturais, a gastronomia também é destaque no Festival Gaúchos. No Piquete do Lago Joaquina Rita Bier, acontece o Cordeiraço, com curadoria dos Destemperados, onde o público pode degustar o prato.

Leia Mais Quem é a artesã do interior de Nova Prata que virou referência internacional em cultura polonesa

Programe-se:

Sexta-feira (26)

19h30min: Show da Luiza Barbosa na Rua Coberta

Sábado (27)

10h às 15h: Cordeiraço com Filipe Leonardo no Piquete

11h: Baile do Borges na Av Borges de Medeiros

13h: Jonatas Cardoso

15h: Papo de Churras

15h: Contação de Histórias: Xara Xaxa

16h: Recreação e brincadeiras

19h30min: Show do João de Almeida Neto na Rua Coberta

16h: Baile do Borges na Av Borges de Medeiros

Domingo (28)