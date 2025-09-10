Farroupilha será palco do Nossa Arte Circula neste fim de semana

Neste sábado (13), o Parque dos Pinheiros em Farroupilha será palco do projeto Nossa Arte Circula, promovido pelo Sesc. O evento é gratuito e aberto ao público.
A programação se inicia às 14h com diversas atrações lúdicas, música e teatro. O encerramento ocorre às 17h, com o espetáculo musical Tira Teu Racismo do Caminho, do grupo 50 Tons de Pretas, que convida à reflexão sobre diversidade e combate ao preconceito.
Agende-se:
- O quê: Nossa Arte Circula/RS
- Quando: sábado (13), a partir das 14h
- Onde: Parque dos Pinheiros
Confira a programação:
- 14h: Lalalá: A História das Cigarras e das Formigas, do Grupo Vemevê, seguido por Dom Quixote: O Cavaleiro das Letras.
- 15h: Saulo Fietz apresenta Não Desande.
- 16h: Fada Re e o Desafio dos 5 R’s.
- 17h: Tira Teu Racismo do Caminho com o grupo 50 Tons de Pretas.