Farroupilha será palco do Nossa Arte Circula neste fim de semana

O grupo 50 Tons de Pretas é uma das atrações deste fim de semana.

Neste sábado (13), o Parque dos Pinheiros em Farroupilha será palco do projeto Nossa Arte Circula , promovido pelo Sesc. O evento é gratuito e aberto ao público.

A programação se inicia às 14h com diversas atrações lúdicas, música e teatro. O encerramento ocorre às 17h, com o espetáculo musical Tira Teu Racismo do Caminho, do grupo 50 Tons de Pretas, que convida à reflexão sobre diversidade e combate ao preconceito.