Evento inédito em Caxias do Sul, Vozes da Arquitetura terá série de painéis e palestras nesta terça-feira

Arquiteto português Rui Pinto Gonçalves irá ministrar painel online sobre arquitetura bioclimática, às 15h Divulgação / Divulgação

Ser um evento inédito em Caxias do Sul, voltado para refletir e debater ao longo de um dia inteiro sobre tendências para o futuro e soluções para os desafios atuais é a proposta do Vozes da Arquitetura, que ocorre nesta terça-feira (23), no Hotel Intercity. Será a partir das 8h, com ingressos à venda pela plataforma Eleventickets (confira a programação completa no final da matéria).

Idealizado pela Associação Sala de Arquitetos, o encontro irá reunir um time de especialistas que inclui nomo como Maurício Arruda, conhecido por apresentar o programa Decora, do canal pago GNT, e Rui Pinto Gonçalves, autoridade em arquitetura bioclimática (a participação será online).

Além de Arruda e de Gonçalves, a programação reúne Antonio Macedo (SP), Saymon Dall Alba (CXS), Manuela Bof (CXS), Deise De Conto (CXS), Simone Fraga (CXS), Megui Dal Bó (CXS), João Martin (Xangri-lá), Marlon Braga (POA) e Francisco Groch (POA). Os paineis contemplam temas como sustentabilidade nos ambientes residenciais e corporativos, novas tecnologias e turismo, a partir das perspectivas profissionais de cada participante.

— As pessoas se acostumaram a ver na Sala de Arquitetos uma entidade voltada a trazer informação e a cultura do bem morar para Caxias do Sul. Com o tempo, mostras físicas se tornaram muito caras, tivemos também a pandemia e a enchente, e assim eventos foram ficando cada vez mais escassos aqui na cidade. Ao invés de investir numa série de pequenos cursos e de palestras, optamos por fazer algo maior que, de fato, nos permita parar e ouvir especialistas sobre o que está acontecendo no mercado da arquitetura — destaca Enio Stumpf, presidente da Sala de Arquitetos.

Maurício Arruda, arquiteto e apresentador, irá fazer a palestra de encerramento do evento, às 18h15min Divulgação / Divulgação

Sobre a curadoria, Stumpf ressalta que a diretoria buscou especialistas que pudessem contribuir com o trabalho e com as inquietações dos profissionais de todo o ecossistema da arquitetura.

— A gente procurou fazer uma seleção bem diversificada. Temos desde assuntos que vão desde arquitetura de interiores comerciais, como será a palestra do Francisco Groch (POA), cujo escritório tem no portfólio clientes como Nike, Renner e XP Investimentos, até nichos de mercado bem diferentes, como o Chiro (SC), que tem um trabalho especializado em desenhar fachadas para prédios, algo que poucos escritórios fazem — exemplifica.

Os ingressos estão à venda pelo valor de segundo lote, a R$ 220 (há opção de meia entrada).

Confira abaixo a programação completa.