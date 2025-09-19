Evento inédito em Caxias do Sul, Vozes da Arquitetura terá série de painéis e palestras nesta terça-feira

Ser um evento inédito em Caxias do Sul, voltado para refletir e debater ao longo de um dia inteiro sobre tendências para o futuro e soluções para os desafios atuais é a proposta do Vozes da Arquitetura, que ocorre nesta terça-feira (23), no Hotel Intercity. Será a partir das 8h, com ingressos à venda pela plataforma Eleventickets (confira a programação completa no final da matéria).
Idealizado pela Associação Sala de Arquitetos, o encontro irá reunir um time de especialistas que inclui nomo como Maurício Arruda, conhecido por apresentar o programa Decora, do canal pago GNT, e Rui Pinto Gonçalves, autoridade em arquitetura bioclimática (a participação será online).
Além de Arruda e de Gonçalves, a programação reúne Antonio Macedo (SP), Saymon Dall Alba (CXS), Manuela Bof (CXS), Deise De Conto (CXS), Simone Fraga (CXS), Megui Dal Bó (CXS), João Martin (Xangri-lá), Marlon Braga (POA) e Francisco Groch (POA). Os paineis contemplam temas como sustentabilidade nos ambientes residenciais e corporativos, novas tecnologias e turismo, a partir das perspectivas profissionais de cada participante.
— As pessoas se acostumaram a ver na Sala de Arquitetos uma entidade voltada a trazer informação e a cultura do bem morar para Caxias do Sul. Com o tempo, mostras físicas se tornaram muito caras, tivemos também a pandemia e a enchente, e assim eventos foram ficando cada vez mais escassos aqui na cidade. Ao invés de investir numa série de pequenos cursos e de palestras, optamos por fazer algo maior que, de fato, nos permita parar e ouvir especialistas sobre o que está acontecendo no mercado da arquitetura — destaca Enio Stumpf, presidente da Sala de Arquitetos.
Sobre a curadoria, Stumpf ressalta que a diretoria buscou especialistas que pudessem contribuir com o trabalho e com as inquietações dos profissionais de todo o ecossistema da arquitetura.
— A gente procurou fazer uma seleção bem diversificada. Temos desde assuntos que vão desde arquitetura de interiores comerciais, como será a palestra do Francisco Groch (POA), cujo escritório tem no portfólio clientes como Nike, Renner e XP Investimentos, até nichos de mercado bem diferentes, como o Chiro (SC), que tem um trabalho especializado em desenhar fachadas para prédios, algo que poucos escritórios fazem — exemplifica.
Os ingressos estão à venda pelo valor de segundo lote, a R$ 220 (há opção de meia entrada).
Confira abaixo a programação completa.
- 8h: credenciamento - Café da Manhã
- 8h45min: abertura do evento
- 9h: Arquiteto Marlon Braga + Francisco Groch – R4DESIGN (Porto Alegre RS) - Tema: Arquitetura de Varejo e Ambientes Corporativos.
- 9h45min: Arquiteta Mégui Dal Bó - Sala de Arquitetos (Caxias do Sul RS) - Tema: Carros elétricos: Conecte Seu Projeto ao Futuro.
- 10h30min: Arquiteto João Martin – Martin Arquitetura (Xangri-lá RS) - Tema: da prancheta à obra.
- 11h15min: – Arquitetas Deise De Conto e Simone Fraga – Sala de Arquitetos (Caxias do Sul RS) - Tema: Empreendendo com sustentabilidade: Arquitetura, Steel Frame e Novas Tecnologias.
- 12h – Pausa para almoço
- 13h30min: Arquiteto Chirochi Shimizu Júnior – Chiro Arquitetura (Balneário Camboriú SC) - Tema: Arquitetura com propósito: Design que gera valor.
- 14h15min: Arquiteto Saymon Dall Alba - Sala de Arquitetos (Caxias do Sul RS) - Tema: Do Masterplan ao turismo de luxo.
- 15h: Arquiteto Rui Pinto Gonçalves – RRJ Arquitetos (Lisboa, Portugal) - Tema: Arquitetura Bioclimática. - ONLINE
- 15h45min: intervalo Coffee Break
- 16h15min: Momento Sala de Arquitetos.
- 16h45min: arquiteto Antônio Macedo Filho (São Paulo SP) - Tema: Indicadores de Sustentabilidade para o Setor da Construção.
- 17h30min: arquiteta Lighting Designer Manuela Bof - Sala de Arquitetos (Caxias do Sul RS) - Tema: Iluminação e Arte.
- 18h15min: arquiteto Mauricio Arruda - Todos Arquitetura (São Paulo SP) - Tema: Perguntas para uma vida toda.
- 19h15min: Happy Hour + DJ Danna