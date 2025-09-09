Estação Téti promove programação criativa em setembro, em Caxias do Sul

Estação Téti localizada na Estação Férrea, em Caxias do Sul. Giovani Boff / Divulgação

A Estação Téti, localizada nas proximidades da Estação Férrea, em Caxias do Sul, promove uma programação lúdica para a gurizada durante o mês de setembro.

São mais de 10 atividades incluindo linguagens artísticas como música, dança e pintura, além de brincadeiras. Para celebrar a chegada da primavera, por exemplo, a programação conta com oficinas temáticas de flores e varinhas mágicas, transformando o espaço em um verdadeiro cenário de fantasia.

Para participar é preciso se inscrever no site da Estação Téti. Os ingressos variam de R$ 20 para crianças e adolescentes (de 1 a 17 anos) durante a semana e R$ 50 nos finais de semana.

Confira a programação: