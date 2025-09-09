Estação Téti promove programação criativa em setembro, em Caxias do Sul

A Estação Téti, localizada nas proximidades da Estação Férrea, em Caxias do Sul, promove uma programação lúdica para a gurizada durante o mês de setembro.
São mais de 10 atividades incluindo linguagens artísticas como música, dança e pintura, além de brincadeiras. Para celebrar a chegada da primavera, por exemplo, a programação conta com oficinas temáticas de flores e varinhas mágicas, transformando o espaço em um verdadeiro cenário de fantasia.
Para participar é preciso se inscrever no site da Estação Téti. Os ingressos variam de R$ 20 para crianças e adolescentes (de 1 a 17 anos) durante a semana e R$ 50 nos finais de semana.
Confira a programação:
- 10 de setembro: Atelier Maker - Oficina Desenhando com Números
- 11 de setembro: Atelier Maker - Oficina de Pintura negativa com spray e tinta aguada
- 12 de setembro: Atelier Maker - Oficina Desenhando com Números
- 13 de setembro: Café com histórias | Uma manhã especial
- 14 de setembro: Café com histórias | Uma manhã especial
- 16 de setembro: Atelier Maker - Fazendo Gravura com Monotipia
- 17 de setembro: Atelier Maker
- 18 de setembro: Atelier Maker - Oficina Fazendo Gravura com Monotipia
- 19 de setembro: Atelier Maker - Oficina Pintura com bolhas de sabão
- 20 de setembro: Atelier Maker - Oficina Mãos de Flores
- 21 de setembro: Atelier Maker - Oficina Flores Mágicas
- 23 de setembro: Atelier Maker - Fadinhas Mágicas de Tule
- 24 de setembro: Atelier Maker - Portais Encantados
- 25 de setembro: Atelier Maker - Varinhas Mágicas
- 26 de setembro: Atelier Maker - Asas de Fada
- 27 de setembro: Chá das Fadas e Atelier Maker - Criando minha mini fadinha