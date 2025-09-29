Estação Téti, em Caxias do Sul, terá programação especial para celebrar o Mês das Crianças

Criançada terá uma série de atividades para soltar a criatividade no mês que celebra a infÂncia Giovani Boff / Divulgação

A Estação Téti, em Caxias do Sul, preparou uma agenda intensa e criativa para celebrar outubro, o Mês da Criança. Entre oficinas, espetáculos, exposição e feira de design autoral, o espaço cultural instalado no antigo Moinho da Estação promete oferecer experiências artísticas para toda a família.

No sábado (4), a oficina de pintura em aquarela com Antonio Giacomin abre a programação. O artista caxiense também inaugura a exposição Cores da Infância – o afeto no desenvolvimento infantil e humano, que fica em cartaz até o dia 25. Ainda no sábado, a Estação recebe a feira criativa Le Marche Chic, reunindo design autoral e moda feita à mão.

Outro destaque do primeiro fim de semana é a oficina musical que Thiago di Luca irá conduzir no domingo (5), mostrando como corpo e som se misturam numa experiência rítmica e sensorial.

No dia 11, o grupo paulista Histórias de Brincar apresenta o espetáculo Mariquinha e os Bichos do Brasil e, no Dia das Crianças (12), volta ao palco com Brincando o Brasil, espetáculo que integra música, oralidade e brincadeiras populares. Para os bebês e famílias com crianças pequenas, o dia 18 traz o delicado espetáculo Cuidado que Ronca, que une teatro, canções de ninar e artes visuais.

As semanas temáticas também prometem atrair os pequenos artistas, com atividades lúdicas que irão aproximar os pequenos da criação artística. De 1º a 3, acontece a Semana da Escultura com Materiais Recicláveis, seguida pelo Desenho Coletivo (7 a 10), Materiais da Natureza (14 a 17), Vitrais (21 a 24) e Tecelagem de Cores (28 a 31). Cada encontro tem como referência grandes nomes das artes visuais, como Lygia Clark, Carlos Vergara e Ernesto Neto.

Encerrando o mês, o público ainda poderá acompanhar o show Batucandan, com Danilo Benício (19), além de oficinas que integram a programação do Grande Espetáculo de Natal, nos dias 24, 25 e 26. Também haverá a festa Halloween: diversão no Dia das Bruxas, no dia 31.

- Mais do que atividades, queremos proporcionar encontros significativos, que fortalecem os laços familiares e celebram a infância em toda a sua riqueza cultural e artística - destaca a diretora e idealizadora da Estação Téti, Cali Troian.