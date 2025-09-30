Espetáculo Abba&Elvis promete noite de viagem no tempo em Caxias do Sul

Grupo argentino Los Kalas tem mais de 30 anos de estrada. Pedro de Oliveira / Divulgação

Ícones incontestáveis da música internacional, Abba e Elvis Presley serão revisitados em dose dupla na noite do próximo domingo (5), no UCS Teatro, em Caxias do Sul. A banda de tributos Los Kalas, da Argentina, vai incorporar os artistas no palco, com indumentárias e coreografias, reproduzindo clássicos que embalaram o século 20 durante aproximadamente duas horas.

A promessa é por uma viagem no tempo, dos anos 1950 aos 1980, adianta o líder do grupo, Cristian Gastón. Eles surgiram em Puerto Iguazú, cidade hermana situada na tríplice fronteira, e estão há mais de 30 anos na estrada — com covers também de Roxette e Bee Gees.

— Os tributos são caracterizados pelas roupas típicas do Abba e do Elvis. O que mais se destaca é o vocal e o backing vocal, que fazemos entre cinco pessoas — afirma, lembrando que será a terceira vez que tocam em Caxias.

O início da festa está marcado para as 20h. Fazem parte dos Kalas, além de Gastón (que interpreta Björn Ulvaeus), Carolina Barreto Zorrilla (Agnetha Fältskog), Ilse Gabriela Limenza (Anni-Frid Lyngstad) e Walter Andres (Benny Andersson e Elvis Presley).

— Chiquititas e Dancing Queen, do Abba, Suspicious Minds, do Elvis... o público vibra com todas, porque cada uma traz uma lembrança diferente para as pessoas — destaca o líder do tributo.

Os ingressos, em segundo lote, estão à venda no site Blue Ticket, a partir de R$ 80 (+ taxas). Também é possível adquirir as entradas sem valores adicionais na La Fabrica Juventus, na Rua Tronca, 2.933, bairro Rio Branco.