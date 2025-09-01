Escritora Tatiana Barduco lança “Lyra: da caverna para a vida” nesta terça-feira, em Caxias

Sexto livro da carreira de Tatiana Barduco, “Lyra: da caverna para a vida” (editora Albatroz) será lançado nesta terça-feira. A autora irá receber os leitores no Studio Bothanica (Avenida Independência, 2172, Panazzolo), das 18h30min às 21h30min.
Radicada há cinco anos em Caxias, Tatiana busca inspirações e faz uma ponte filosófica com a Caverna de Platão ao contar a história de Lyra, personagem que mergulha numa jornada de autodescoberta no contexto da vivência feminina. Ao processar seu florescer e seu crescimento pessoal, a protagonista ensina a necessidade de conhecer suas raízes e origens, a ouvir sua alma.