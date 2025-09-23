Cultura e Lazer

"É preciso ter cuidado para não confundir tendência com código de pertencimento" afirma o arquiteto Maurício Arruda em Caxias do Sul

Ex-apresentador do programa Decora, do GNT, participou do evento Vozes da Arquitetura e falou sobre protagonismo do morador, consumo consciente e sustentabilidade nos projetos

Camila Boff

