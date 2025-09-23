"É emoção do começo ao fim", antecipa Netinho de Paula sobre show "Samba 90 Graus", em Caxias

Netinho de Paula (ex-Negritude Junior), Chrigor (ex-Exaltasamba) e Márcio Art (ex-Art Popular) se unem para o projeto Samba 90 Graus. Troop Eventos / Divulgação

Neste sábado (27), Caxias vai respirar pagode dos anos 1990 com Netinho de Paula (ex-Negritude Junior), Chrigor (ex-Exaltasamba) e Márcio Art (ex-Art Popular), que desembarcam na cidade com o projeto Samba 90 Graus, na All Need Master Hall. A casa abre às 21h e o show está previsto para iniciar por volta da meia-noite.

O show promete ser um tributo à era de ouro do pagode dos anos 1990. O trio apresenta, em Caxias, as canções que estão no álbum gravado ao vivo em São Paulo.

— Quando a gente pensou nesse projeto, colocamos o coração mesmo. Cada música foi pensada com muito carinho para trazer o melhor do samba, com aquela energia boa dos anos 1990. O visual do show está lindo demais, caprichado em cada detalhe, para fazer todo mundo se sentir dentro de uma grande celebração. É emoção do começo ao fim — antecipa Netinho.

O show é dividido em cinco blocos, com cenários modernos e uma banda que recria a energia dos anos 1990. Sucessos como Marrom Bombom, Fricote e Essa Tal Liberdade são parte da setlist. O projeto Samba 90 Graus tem percorrido o Brasil desde maio de 2024.

— Esse projeto é difícil de descrever, é um filme que passa pela minha cabeça. É uma nostalgia boa com muita saudade. Que fique para eternidade as músicas que fizemos e gravamos com muito amor — orgulha-se Netinho.

A abertura do show, no sábado, fica por conta do grupo caxiense Intimidade, com Guy Ribeiro, Alemão do Cavaco, Chiquinho e Maumau, músicos que marcaram época no pagode dos anos 1990 em Caxias do Sul. O show começa às 22h.

Ainda é possível garantir ingressos para o show, à venda no site Minha Entrada. Para o setor pista, os ingressos custam R$ 60 (+taxas), já no font vip, R$ 100 (+taxas) e, no mezanino open bar, R$ 150 (+taxas).

