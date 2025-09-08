Doze obras audiovisuais concorrem à final da 1ª edição do Festival Estudantil de Videopoesia, em Caxias do Sul 

Diversas oficinas foram realizas, como essa, na Escola Municipal Nova Esperança. Eucajus Eugênio / Divulgação

Está chegando a hora de premiar os melhores trabalhos que concorrem no 1º Festival Estudantil de Videopoesia (POVID) de Caxias do Sul. A decisão será revelada na terça-feira (9), às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Ao todo, 252 videopoesias foram inscritas e apenas 12 chegaram à etapa final.

Videopoema é uma obra audiovisual que combina a linguagem literária da poesia e elementos visuais e sonoros. A produção mescla imagens, música, movimentos de câmera e texto para explorar e transmitir as emoções e ideias do poema.

O projeto, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura (PNAB), foi realizado em diversas escolas públicas e privadas de Caxias do Sul. Os estudantes participaram de oficinas durante o ano, para que tivessem embasamento para a produção dos vídeos.

— Entre as metas superadas, a surpresa ficou por conta da forte adesão da rede privada, responsável por 40% das inscrições, o que atesta a relevância pedagógica desse formato. O retorno de professores e alunos tem sido animador. Elogiam, apontam falhas, sugerem melhorias e reforçam a ideia de consolidar o festival no calendário escolar da cidade — avalia o idealizador e produtor do projeto, Eucajus Eugênio.

O processo seletivo ocorreu em três etapas. Na primeira, 228 obras foram habilitadas por atenderem ao regulamento. Na segunda, a Academia Caxiense de Letras selecionou 33 trabalhos para o Canal YouTube do festival. Após mais de 95 mil visualizações, 12 produções foram classificadas para final.

A escolha da obra vencedora será feita por um júri formado por 15 profissionais de diferentes áreas:

Adri Tolardo – Cineasta (Caxias do Sul)

– Cineasta (Caxias do Sul) Alessadra Rech – Escritora (Caxias do Sul)

– Escritora (Caxias do Sul) Beto Scopel – Músico (Caxias do Sul)

– Músico (Caxias do Sul) Cristiano Bartz – Editor (Caxias do Sul)

– Editor (Caxias do Sul) Dinarte Albuquerque – Poeta (Caxias do Sul)

– Poeta (Caxias do Sul) Gabriel Garcia – Educador Audiovisual (Gramado)

– Educador Audiovisual (Gramado) Jéssica Iancoski – Administrador Canal de Videopoesia (Curitiba)

Administrador Canal de Videopoesia (Curitiba) João Batista da Silva – Poeta (Caxias do Sul)

– Poeta (Caxias do Sul) Jorge de Jesus – Cineasta (Caxias do Sul)

– Cineasta (Caxias do Sul) Kiko Martins – Músico (Caxias do Sul)

– Músico (Caxias do Sul) Luciano da Silva – Cineasta (Caxias do Sul)

– Cineasta (Caxias do Sul) Pedro Guerra – Escritor (Caxias do Sul)

– Escritor (Caxias do Sul) Sandro Martins – Diretor-ator de teatro (Caxias do Sul)

– Diretor-ator de teatro (Caxias do Sul) Uili Bergamim – Escritor (Caxias do Sul)

– Escritor (Caxias do Sul) Viviane Salvador – Jornalista (Caxias do Sul)

O festival mobilizou 820 estudantes de 39 escolas (oito particulares, 18 municipais e 13 estaduais). Os classificados para a etapa final são:

"Dentro e Fora de Mim" (E.M.E.E. Helen Keller)

(E.M.E.E. Helen Keller) "Versinhos Populares em Libras" (E.M.E.E. Helen Keller)

(E.M.E.E. Helen Keller) "Dicas Poéticas Sobre o Ambiente" (E.M.E.E. Helen Keller)

(E.M.E.E. Helen Keller) "A Esperança Um Sonho Realizado "(Colégio Jesus Bom Pastor)

"(Colégio Jesus Bom Pastor) "Honra às Cicatrizes" (Colégio Jesus Bom Pastor)

(Colégio Jesus Bom Pastor) "A Natureza" (E.M.E.F. Catulo Paixão da Paixão Cearense)

(E.M.E.F. Catulo Paixão da Paixão Cearense) "Adolescer" (E.M.E.F. Nova Esperança)

(E.M.E.F. Nova Esperança) "Garota Invisível" (E.M.E.F. Armindo Mário Turra)

(E.M.E.F. Armindo Mário Turra) "Três Aromas" (E.M.E.F. Nova Esperança)

(E.M.E.F. Nova Esperança) "Gritos Silenciados" (E.E.E.M. Irmão Guerini)

(E.E.E.M. Irmão Guerini) "Quando o Mundo Corre" (C.E. Brigada Militar Tiradentes)

(C.E. Brigada Militar Tiradentes) "Enfim o Silêncio" (C.E. Brigada Militar Tiradentes)