Doze obras audiovisuais concorrem à final da 1ª edição do Festival Estudantil de Videopoesia, em Caxias do Sul 

Está chegando a hora de premiar os melhores trabalhos que concorrem no 1º Festival Estudantil de Videopoesia (POVID) de Caxias do Sul. A decisão será revelada na terça-feira (9), às 19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. Ao todo, 252 videopoesias foram inscritas e apenas 12 chegaram à etapa final.
Videopoema é uma obra audiovisual que combina a linguagem literária da poesia e elementos visuais e sonoros. A produção mescla imagens, música, movimentos de câmera e texto para explorar e transmitir as emoções e ideias do poema.
O projeto, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura (PNAB), foi realizado em diversas escolas públicas e privadas de Caxias do Sul. Os estudantes participaram de oficinas durante o ano, para que tivessem embasamento para a produção dos vídeos.
— Entre as metas superadas, a surpresa ficou por conta da forte adesão da rede privada, responsável por 40% das inscrições, o que atesta a relevância pedagógica desse formato. O retorno de professores e alunos tem sido animador. Elogiam, apontam falhas, sugerem melhorias e reforçam a ideia de consolidar o festival no calendário escolar da cidade — avalia o idealizador e produtor do projeto, Eucajus Eugênio.
O processo seletivo ocorreu em três etapas. Na primeira, 228 obras foram habilitadas por atenderem ao regulamento. Na segunda, a Academia Caxiense de Letras selecionou 33 trabalhos para o Canal YouTube do festival. Após mais de 95 mil visualizações, 12 produções foram classificadas para final.
A escolha da obra vencedora será feita por um júri formado por 15 profissionais de diferentes áreas:
- Adri Tolardo – Cineasta (Caxias do Sul)
- Alessadra Rech – Escritora (Caxias do Sul)
- Beto Scopel – Músico (Caxias do Sul)
- Cristiano Bartz – Editor (Caxias do Sul)
- Dinarte Albuquerque – Poeta (Caxias do Sul)
- Gabriel Garcia – Educador Audiovisual (Gramado)
- Jéssica Iancoski – Administrador Canal de Videopoesia (Curitiba)
- João Batista da Silva – Poeta (Caxias do Sul)
- Jorge de Jesus – Cineasta (Caxias do Sul)
- Kiko Martins – Músico (Caxias do Sul)
- Luciano da Silva – Cineasta (Caxias do Sul)
- Pedro Guerra – Escritor (Caxias do Sul)
- Sandro Martins – Diretor-ator de teatro (Caxias do Sul)
- Uili Bergamim – Escritor (Caxias do Sul)
- Viviane Salvador – Jornalista (Caxias do Sul)
O festival mobilizou 820 estudantes de 39 escolas (oito particulares, 18 municipais e 13 estaduais). Os classificados para a etapa final são:
- "Dentro e Fora de Mim" (E.M.E.E. Helen Keller)
- "Versinhos Populares em Libras" (E.M.E.E. Helen Keller)
- "Dicas Poéticas Sobre o Ambiente" (E.M.E.E. Helen Keller)
- "A Esperança Um Sonho Realizado"(Colégio Jesus Bom Pastor)
- "Honra às Cicatrizes" (Colégio Jesus Bom Pastor)
- "A Natureza" (E.M.E.F. Catulo Paixão da Paixão Cearense)
- "Adolescer" (E.M.E.F. Nova Esperança)
- "Garota Invisível" (E.M.E.F. Armindo Mário Turra)
- "Três Aromas" (E.M.E.F. Nova Esperança)
- "Gritos Silenciados" (E.E.E.M. Irmão Guerini)
- "Quando o Mundo Corre" (C.E. Brigada Militar Tiradentes)
- "Enfim o Silêncio" (C.E. Brigada Militar Tiradentes)
O 1º POVID é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à cultura – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – Secretaria da Cultura, Realização do Ministério da Cultura-Governo Federal, produção da Eucajus Arte & Cultura.