Documentário “Virando o Jogo” terá exibição gratuita na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves

Registro da estreia de 'Virando o Jogo", em São Paulo Instituto Brasil Solidário / Divulgação

O documentário Virando o Jogo, que celebra os 25 anos do Instituto Brasil Solidário (IBS), será exibido em Bento Gonçalves na próxima segunda-feira (8), na Fundação Casa das Artes. A sessão será às 19h, com entrada gratuita. A obra destaca o impacto do projeto “Jogar e Aprender”, mostrando como a educação financeira pode transformar comunidades em diferentes contextos sociais do país.

A sessão será seguida de uma roda de conversa conduzida pela equipe do IBS com educadores, gestores e parceiros locais. O objetivo é aprofundar os temas apresentados no longa e fortalecer o intercâmbio de experiências sobre a aplicação da educação financeira em sala de aula.

Além da exibição, o Instituto disponibiliza no site oficial do documentário planos de aula, materiais de apoio e sugestões práticas para aplicação em escolas, alinhados às propostas de Educação Financeira e Educação Ambiental do projeto.

Mais informações sobre o filme e sobre o projeto "Virando o Jogo" estão acessíveis pelo site oficial.