Desfile da Independência ocorre neste domingo em Caxias e em outras cidades da região

Desfile da Independência é neste domingo (7), às 9h, na Rua Sinimbu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As comemorações da Independência do Brasil ocorrem neste domingo (7) em todo o país. Em Caxias do Sul, a programação se inicia às 9h, na Rua Sinimbu. Ao todo, 47 instituições e escolas do município vão participar do Desfile Cívico.

A concentração está marcada para as 8h30min, na Rua Os Dezoito do Forte, entre a Vereador Mário Pezzi e a Andrade Neves. O Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, abre o trajeto do desfile às 9h, e a Guarda Municipal de Caxias do Sul encerra a programação, por volta das 12h. Em caso de chuva, o desfile será cancelado.

Além de Caxias, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Flores da Cunha e Gramado divulgaram a programação das festividades do final de semana. Confira a seguir:

Bento Gonçalves

A partir das 9h ocorre o Desfile Cívico, na Via Del Vino. O trajeto tem início às 9h, na frente do Banrisul, e término na frente da Igreja Santo Antônio. O tema municipal do desfile é Cultura, tradição e legado da Imigração Italiana: 150 anos de história. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Canela

A partir das 14h ocorre o Desfile Cívico, pela Rua Felisberto Soares e na Avenida Osvaldo Aranha. Posteriormente, o encerramento da Semana da Pátria. Em caso de chuva, o desfile será transferido para o dia 20.

Farroupilha

Está marcado para as 9h o Desfile Cívico na Rua Coronel Pena de Moraes. O tema municipal do desfile é 150 anos da Imigração Italiana: Herança que fortalece a Pátria. Em caso de chuva, ele será transferido.

Flores da Cunha

A partir das 14h, o Desfile Cívico ocorre na Avenida 25 de Julho. O encerramento será na Rua Júlio de Castilhos. O tema municipal do desfile é Civismo. Em caso de chuva, uma nova data será divulgada pela administração municipal.

Gramado