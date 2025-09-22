Depois de seis anos, Cazuza Ferreira retoma a Festa das Cavalhadas

Após um intervalo de seus anos, a comunidade de Cazuza Ferreira retoma a tradicional Festa das Cavalhadas. Neste ano, a edição ocorre no dia 4 de outubro, a partir das 9h30min, com programação, gratuita, ao longo de todo o dia.
A abertura oficial será com cerca de 40 cavaleiros em cena, representando mouros e cristãos em batalhas realizadas em campo aberto, animadas pela banda Real Madri. O espetáculo combina teatro e esporte.
Após as festividades, ocorre a abertura oficial do baile, com a tradicional dança dos Corredores, a apresentação da Dança da Polinésia e a animação musical de Os Bertussi.