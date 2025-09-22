Depois de seis anos, Cazuza Ferreira retoma a Festa das Cavalhadas

Festa das Cavalhadas retoma após 6 anos em Cazuza Ferreira Renei Rossi / Divulgação

Após um intervalo de seus anos, a comunidade de Cazuza Ferreira retoma a tradicional Festa das Cavalhadas. Neste ano, a edição ocorre no dia 4 de outubro, a partir das 9h30min, com programação, gratuita, ao longo de todo o dia.

A abertura oficial será com cerca de 40 cavaleiros em cena, representando mouros e cristãos em batalhas realizadas em campo aberto, animadas pela banda Real Madri. O espetáculo combina teatro e esporte.