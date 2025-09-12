Coro Municipal de Caxias do Sul apresenta concerto dedicado a The Beatles, neste sábado

Coro Municipal conta com a regência do maestro Artur Stockmans Teixeira Marina Bastos / Divulgação

A Casa Vinte, no Largo da Estação Férrea (em frente ao Zero 54 e à Estação Téti), recebe neste sábado, às 15h, o espetáculo Coro Canta Beatles, apresentado pelo Coro Municipal de Caxias do Sul, sob a regência do maestro Artur Stockmans Teixeira.

O espetáculo apresenta uma seleção de oito clássicos dos rapazes de Liverpool, em arranjos vocais exclusivos. No palco, os cantores estarão acompanhados pelos músicos Alencar Fardin, Benhur Lima, Bruno Machado e Gabriela Dias.

Além de integrar a programação do 25º Caxias em Cena, a apresentação faz parte da série Coro Canta, em que o grupo vocal busca explorar diferentes estilos musicais a cada edição. Em abril deste ano, o coral apresentou o repertório Brasilidades, dando início à proposta.