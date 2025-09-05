Confira quais shows irão marcar o encerramento do 1º Festival LABmais, neste sábado, em Caxias

Rapper gaúcha Cristal é atração no Parque dos Macaquinhos, com show que celebra o primeiro ano do álbum "Epifania" Josemar Afrovulto / Divulgação

O 1º Festival LABmais chega ao fim neste sábado (6), em Caxias do Sul, com uma programação diversa que irá ocupar o Parque dos Macaquinhos e outros espaços da cidade. A primeira edição do evento reuniu cerca de 300 jovens de 17 estados brasileiros, promovendo oficinas, painéis, mostras e apresentações artísticas.

A agenda inicia às 13h, no Parque dos Macaquinhos, com a Feira de Artesanato e Empreendedorismo Jovem, vitrine para trabalhos criativos desenvolvidos na região e espaço de incentivo ao protagonismo de novos empreendedores. Logo em seguida, às 13h30min, o artista gaúcho Roberty Flores apresenta a performance circense “Altos vôos, baixas expectativas”, espetáculo interativo de acrobacia aérea que combina humor e improviso.

Cantora baiana Melly sobe ao palco às 17h, no Parque dos Macaquinhos Larissa Kreili / Divulgação

Às 14h30min, o palco recebe o “Se liga no corre”, iniciativa que valoriza produções artísticas de jovens em diversas linguagens, como dança, slam, rap e teatro. A música ganha destaque às 15h30min, com o show da rapper gaúcha Cristal, uma das vozes em ascensão da cena nacional, que celebra o primeiro aniversário de seu álbum Epifania.

A programação segue às 17h com o show “Amaríssima”, da baiana Melly, que se apresenta pela primeira vez no Rio Grande do Sul. A artista leva ao público faixas como Cacau, Rio Vermelho e Azul, reafirmando seu lugar como um dos nomes promissores do pop nacional.

DJ Natanael Moura, de Caxias, comanda a festa no Ponto Coletivo, às 22h Priscila Minuzzo / Divulgação

OUTRAS ATIVIDADES

Também no sábado à tarde, o Espaço Cultural Tem Gente Teatrando recebe uma intervenção de graffiti assinada por GOVSNA e Ali, criando murais que celebram a diversidade das juventudes contemporâneas.