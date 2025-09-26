Com nove estações de open food, Parrillada, em Caxias, está com ingressos à venda

No dia 9 de novembro ocorre, em Caxias do Sul, a Parrillada, que reunirá chefs e assadores em uma celebração da gastronomia e da cultura do churrasco. No encontro, na sede da Ecker Parrillas (Rua Cesare Cambruzzi, 592), o público poderá conferir cortes preparados ao vivo em nove estações de open food.
A programação, das 11h às 19h (open food do meio-dia até as 16h), ainda conta com atrações musicais, como o DJ Danna, a banda country The Trinity e Etiene & All Stars.
No cardápio, opções como provoleta defumada com chimichurri e coalho com doce de leite, entrecot com creme de queijos, salmão pranchado com redução de laranja e batata rústica na brasa.
O 1° lote de ingressos custa R$ 169 e está à venda no Sympla.