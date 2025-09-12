Com a temática de migrações, UCS recebe encontro internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais

Teresa Cárdenas Angulo, autora cubana, está confirmada no 6º Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais, realizado pela UCS. Grupo Editorial Lê / Divulgação

As migrações no século 21 serão o mote de um encontro internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais que ocorre na UCS, da próxima terça-feira (16) até a quinta (18). Ainda há vagas para ouvintes. As inscrições devem ser feitas no site do evento.

Ao todo, o 6º Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais (SILLPRO) já contabiliza 350 inscritos. O evento, cujo tema é Fronteiras, Deslocamentos e Migrações, tem como proposta promover o diálogo entre estudantes, professores, pesquisadores, artistas, gestores públicos e público em geral, especialmente do campo de estudos da literatura, da linguística, da cultura e de áreas afins, sempre respeitando as diferentes formas de expressão artística e de pensamento crítico e ideológico.

— O seminário consolidou-se como um espaço importante para discussões de temas relevantes para a sociedade contemporânea. Seja nas áreas da língua, da literatura ou dos processos culturais, o evento demonstra articulação entre a pesquisa, o ensino e as intervenções práticas em um mundo cada vez mais carente de diálogo e inclusão — analisa o professor Márcio Miranda Alves, membro da Comissão Organizadora do evento.

O SILLPRO é realizado e coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Letras e Cultura (PPGLet) da UCS e teve a sua primeira edição em 2011.

Entre os destaques confirmados nesta edição, estão a escritora portuguesa Tatiana Salem Levy, autora de A Casa da Chave, a cubana Teresa Cárdenas Angulo e Eliane Marques, premiada com a obra Louças de Família (confira a programação completa abaixo).

Entre os painelistas, também estão confirmados professores pesquisadores da temática da migração e do refúgio em diversas universidades brasileiras.

— O tema central são as migrações contemporâneas. Todas as conferências e mesas abordam de alguma forma esse tema — antecipa Alves.

Confira a programação

Terça-feira (16)

9h - Simpósios temáticos

- Simpósios temáticos 10h45min - Conferência de Abertura (YouTube): Tatiana Salem Levy (Universidade NOVA de Lisboa) - "Sobre corpo paralisado e corpo errante: algumas considerações sobre literatura e imigração"

- Simpósios Temáticos 20h - Mesa-redonda - Migrações e representações - Auditório Bloco H com Teresa Cárdenas Angulo, Moisés António e Eliane Marques

Quarta-feira (17)

9h - Simpósios Temáticos

- Simpósios Temáticos 10h45min - Conferência (YouTube): Rosana Kohl Bines (PUCRIO) - "Passos pequenos: crianças migrantes na ficção literária"

- Simpósios Temáticos (online) 20h - Mesa-redonda - Migrações e linguagens - Auditório Bloco H com Luciane Corrêa Ferreira (UFMG), Alexandre Marcelo Bueno (UPM) e Josiane Andrade Militão (PUCMinas)

Quinta-feira (18)