Cultura e Lazer

Agende-se
Notícia

Com a temática de migrações, UCS recebe encontro internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais

Entre os destaques confirmados estão a portuguesa Tatiana Salem Levy, autora de "A Casa da Chave", a cubana Teresa Cárdenas Angulo e a gaúcha Eliane Marques, premiada com a obra "Louças de Família" 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS