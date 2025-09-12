Com a temática de migrações, UCS recebe encontro internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais

As migrações no século 21 serão o mote de um encontro internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais que ocorre na UCS, da próxima terça-feira (16) até a quinta (18). Ainda há vagas para ouvintes. As inscrições devem ser feitas no site do evento.
Ao todo, o 6º Seminário Internacional de Língua, Literatura e Processos Culturais (SILLPRO) já contabiliza 350 inscritos. O evento, cujo tema é Fronteiras, Deslocamentos e Migrações, tem como proposta promover o diálogo entre estudantes, professores, pesquisadores, artistas, gestores públicos e público em geral, especialmente do campo de estudos da literatura, da linguística, da cultura e de áreas afins, sempre respeitando as diferentes formas de expressão artística e de pensamento crítico e ideológico.
— O seminário consolidou-se como um espaço importante para discussões de temas relevantes para a sociedade contemporânea. Seja nas áreas da língua, da literatura ou dos processos culturais, o evento demonstra articulação entre a pesquisa, o ensino e as intervenções práticas em um mundo cada vez mais carente de diálogo e inclusão — analisa o professor Márcio Miranda Alves, membro da Comissão Organizadora do evento.
O SILLPRO é realizado e coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Letras e Cultura (PPGLet) da UCS e teve a sua primeira edição em 2011.
Entre os destaques confirmados nesta edição, estão a escritora portuguesa Tatiana Salem Levy, autora de A Casa da Chave, a cubana Teresa Cárdenas Angulo e Eliane Marques, premiada com a obra Louças de Família (confira a programação completa abaixo).
Entre os painelistas, também estão confirmados professores pesquisadores da temática da migração e do refúgio em diversas universidades brasileiras.
— O tema central são as migrações contemporâneas. Todas as conferências e mesas abordam de alguma forma esse tema — antecipa Alves.
Confira a programação
Terça-feira (16)
- 9h - Simpósios temáticos
- 10h45min - Conferência de Abertura (YouTube): Tatiana Salem Levy (Universidade NOVA de Lisboa) - "Sobre corpo paralisado e corpo errante: algumas considerações sobre literatura e imigração"
- 14h - Minicursos
- 15h30min - Intervalo
- 16h - Simpósios Temáticos
- 17h45min - Simpósios Temáticos
- 20h - Mesa-redonda - Migrações e representações - Auditório Bloco H com Teresa Cárdenas Angulo, Moisés António e Eliane Marques
Quarta-feira (17)
- 9h - Simpósios Temáticos
- 10h45min - Conferência (YouTube): Rosana Kohl Bines (PUCRIO) - "Passos pequenos: crianças migrantes na ficção literária"
- 14h - Minicursos (online)
- 15h30min - Intervalo
- 16h - Minicurso (Bloco E - sala 102 com transmissão online)
- 17h45min - Simpósios Temáticos (online)
- 20h - Mesa-redonda - Migrações e linguagens - Auditório Bloco H com Luciane Corrêa Ferreira (UFMG), Alexandre Marcelo Bueno (UPM) e Josiane Andrade Militão (PUCMinas)
Quinta-feira (18)
- 9h - Simpósios Temáticos
- 10h45min - Conferência (YouTube): Beatriz Cariello (Florida International University) - "Desafios e perspectivas no ensino de Português como Língua Estrangeira e Língua de Herança: reflexões e práticas no contexto internacional"
- 14h - Minicursos
- 15h30min - Intervalo
- 16h - Simpósios Temáticos
- 17h45min - Simpósios Temáticos
- 20h - Mesa-redonda - Migrações e ações políticas - Auditório Bloco H com Roberto Uebel (ESPM), Aline Passuelo (UCS) e Adriano Pistorelo (CAM/Caxias do Sul).