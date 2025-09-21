Cultura e Lazer

Programe-se
Notícia

Com 12 curtas, 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi agita o Espaço Coletivo das Artes

Dos selecionados, três filmes foram produzidos em cidades da Serra. As sessões são gratuitas, sempre a partir das 19h. Também há oficinas voltadas para a produção cinematográfica

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS