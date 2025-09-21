Com 12 curtas, 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi agita o Espaço Coletivo das Artes

Com o intuito de democratizar o acesso ao cinema e dar espaço para produtores locais, o 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi - Edição Curtas Fantásticos Gaúchos, ocorre de 24 a 27 de setembro, no Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), de forma gratuita. No total, serão 12 curtas-metragens, sendo três produzidos na Serra, que vão concorrer a oito prêmios. Confira a programação completa abaixo.
Segundo um dos organizadores da mostra, Maurício Sant'Anna dos Reis, foram 136 obras inscritas, de mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul. A curadoria ficou a cargo de Maurício e dos irmãos Rafael e Renan Cipriani, seguindo os critérios, principalmente, de técnica e enredo.
— A seleção foi muito difícil. Nós escolhemos 12 curtas com base nos critérios envolvendo técnica, enredo e desenvolvimento, mas todos os inscritos tinham ótimas produções — destacou Maurício.
Dos 12 curtas, de até 20 min e produzidos entre 2022 e 2025, chama atenção que três cidades da Serra foram os cenários das obras: Herança, de Lyncon Mollossi, em Carlos Barbosa; O Reserva, de Matheus Flores, em Farroupilha e O Ressentimento, de Maikel Abreu, em Caxias do Sul.
Ainda, todas os selecionados estarão concorrendo aos prêmios de: melhor diretor(a), melhor edição, melhor trilha sonora, melhor ator, melhor atriz, melhor cinematografia e melhor filme, além do sempre concorrido voto popular.
— Então, em cada dia da programação vamos oferecer uma cédula para votação e a pessoa diz qual dos três filmes que foram exibidos no dia que ela mais gostou. No final, a gente vai computar o que tiver mais votos e ele vai receber o prêmio de melhor filme por voto popular — contou Maurício.
A coordenadora do festival, Paula Ortmann, também organizou uma mostra não competitiva com três longas que também se destacaram, sendo eles:
- Histórias Estranhas 2, de Rodrigo Aragão e outros.
- Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira.
- Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-Feira 13 do Verão Passado, de Felipe M. Guerra.
O organizador frisou que não é necessário ingressos para assistir aos curtas, mas a ocupação é por ordem de chegada.
Oficinas gratuitas
Outra atração do festival são as oficinas, que também são gratuitas, voltadas para a produção cinematográfica. As inscrições ainda estão disponíveis para dois cursos:
- Escrita de projetos audiovisuais para editais, dia 27 de setembro, das 13h30min às 15h30min.
- Da crítica à Câmera, dia 27 de setembro, das 16h às 18h.
As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @festivaldecinemadegaribaldi ou de forma presencial, na hora do evento.
Programação
24 de setembro - 19h
Mostra competitiva
- Amor Irreal, de Lucas Reis (Porto Alegre, 2023);
- Corpo Vil, de Luan Alves (Pelotas, 2025);
- Herança, Lyncon Mollossi (Carlos Barbosa, 2025).
Mostra não competitiva
- Histórias Estranhas 2.
25 de setembro - 19h
Mostra competitiva
- O Ressentimento, de Maikel Abreu (Caxias do Sul, 2023);
- Ferrolho, de Alexandre Derlan (Viamão, 2023);
- Posso contar nos dedos, de Victória Kaminski (Porto Alegre, 2024).
Mostra não competitiva
- Até que a música pare.
26 de setembro - 19h
Mostra competitiva
- O Reserva, de Matheus Flores (Farroupilha, 2024);
- Tudo o que Deus quer saber, de Ema Souza (Cruz Alta, 2024);
- Gosto Estranho, de Wender Zanon (Porto Alegre, 2025).
Mostra não competitiva
- Entrei em Pânico ao Saber o que vocês fizeram na Sexta-Feira 13 do Verão Passado.
27 de setembro - 19h
Mostra competitiva
- Monólogo da Verdade, de Neftali Maibi Jung (Porto Alegre, 2024);
- Aurora, de Alan Mendonça (Porto Alegre, 2024);
- A Grande Torre, de Rodrigo Sheid (Dois Irmãos/Porto Alegre, 2024)
Premiação e encerramento.
O evento é realizado com recursos da PNAB do Governo Federal, via repasse do Ministério da Cultura para o município de Garibaldi e para a Produção.
Serviço:
- O quê: 1º Festival de Cinema Independente De Garibaldi.
- Onde: Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), na Rua Buarque de Macedo, 3384, Centro de Garibaldi.
- Quando: de 24 a 27 de setembro, sempre a partir das 19h.
- Quanto: entrada gratuita, mas as sessões são por ordem de chegada.