Com 12 curtas, 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi agita o Espaço Coletivo das Artes

As sessões são gratuitas e ocorrem no Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), no Centro de Garibaldi.

Com o intuito de democratizar o acesso ao cinema e dar espaço para produtores locais, o 1º Festival de Cinema Independente de Garibaldi - Edição Curtas Fantásticos Gaúchos, ocorre de 24 a 27 de setembro, no Espaço Coletivo das Artes (Ecoa), de forma gratuita. No total, serão 12 curtas-metragens, sendo três produzidos na Serra, que vão concorrer a oito prêmios. Confira a programação completa abaixo.

Segundo um dos organizadores da mostra, Maurício Sant'Anna dos Reis, foram 136 obras inscritas, de mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul. A curadoria ficou a cargo de Maurício e dos irmãos Rafael e Renan Cipriani, seguindo os critérios, principalmente, de técnica e enredo.

— A seleção foi muito difícil. Nós escolhemos 12 curtas com base nos critérios envolvendo técnica, enredo e desenvolvimento, mas todos os inscritos tinham ótimas produções — destacou Maurício.

Dos 12 curtas, de até 20 min e produzidos entre 2022 e 2025, chama atenção que três cidades da Serra foram os cenários das obras: Herança, de Lyncon Mollossi, em Carlos Barbosa; O Reserva, de Matheus Flores, em Farroupilha e O Ressentimento, de Maikel Abreu, em Caxias do Sul.

Ainda, todas os selecionados estarão concorrendo aos prêmios de: melhor diretor(a), melhor edição, melhor trilha sonora, melhor ator, melhor atriz, melhor cinematografia e melhor filme, além do sempre concorrido voto popular.

— Então, em cada dia da programação vamos oferecer uma cédula para votação e a pessoa diz qual dos três filmes que foram exibidos no dia que ela mais gostou. No final, a gente vai computar o que tiver mais votos e ele vai receber o prêmio de melhor filme por voto popular — contou Maurício.

A coordenadora do festival, Paula Ortmann, também organizou uma mostra não competitiva com três longas que também se destacaram, sendo eles:

Histórias Estranhas 2, de Rodrigo Aragão e outros.

Até que a Música Pare, de Cristiane Oliveira.

Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-Feira 13 do Verão Passado, de Felipe M. Guerra.

O organizador frisou que não é necessário ingressos para assistir aos curtas, mas a ocupação é por ordem de chegada.

Oficinas gratuitas

Outra atração do festival são as oficinas, que também são gratuitas, voltadas para a produção cinematográfica. As inscrições ainda estão disponíveis para dois cursos:

Escrita de projetos audiovisuais para editais, dia 27 de setembro, das 13h30min às 15h30min.

Da crítica à Câmera, dia 27 de setembro, das 16h às 18h.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram @festivaldecinemadegaribaldi ou de forma presencial, na hora do evento.

Programação

24 de setembro - 19h

Mostra competitiva

Amor Irreal, de Lucas Reis (Porto Alegre, 2023);

Corpo Vil, de Luan Alves (Pelotas, 2025);

Herança, Lyncon Mollossi (Carlos Barbosa, 2025).

Mostra não competitiva

Histórias Estranhas 2.

25 de setembro - 19h

Mostra competitiva

O Ressentimento, de Maikel Abreu (Caxias do Sul, 2023);

Ferrolho, de Alexandre Derlan (Viamão, 2023);

Posso contar nos dedos, de Victória Kaminski (Porto Alegre, 2024).

Mostra não competitiva

Até que a música pare.

26 de setembro - 19h

Mostra competitiva

O Reserva, de Matheus Flores (Farroupilha, 2024);

Tudo o que Deus quer saber, de Ema Souza (Cruz Alta, 2024);

Gosto Estranho, de Wender Zanon (Porto Alegre, 2025).

Mostra não competitiva

Entrei em Pânico ao Saber o que vocês fizeram na Sexta-Feira 13 do Verão Passado.

27 de setembro - 19h

Mostra competitiva

Monólogo da Verdade, de Neftali Maibi Jung (Porto Alegre, 2024);

Aurora, de Alan Mendonça (Porto Alegre, 2024);

A Grande Torre, de Rodrigo Sheid (Dois Irmãos/Porto Alegre, 2024)

Premiação e encerramento.

O evento é realizado com recursos da PNAB do Governo Federal, via repasse do Ministério da Cultura para o município de Garibaldi e para a Produção.

Serviço: