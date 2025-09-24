Clássicos da banda Queen vão embalar o Concerto da Primavera neste domingo, em Caxias do Sul

Milhares de pessoas prestigiaram as últimas edições do concerto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já tradicional, o Concerto da Primavera chega na sua 18ª edição neste domingo (28), com expectativa de animação e público cantando junto. Como nas outras edições, o evento ocorre no estacionamento em frente ao Bloco T, no Campus-Sede da UCS, em Caxias, às 10h.

Neste ano, a temática escolhida foi uma homenagem à banda Queen. O Concerto da Primavera busca aproximar diferentes gerações, trazendo um repertório de clássicos perpetuados pela banda ao longo do tempo.

Sob a direção artística e regência do maestro Manfredo Schmiedt, a UCS Orquestra subirá ao palco acompanhada do cantor Beto Vianna como solista e terá participações especiais dos coros da Unimed Serra Gaúcha e da UCS, regidos pelo maestro Renato Filippini.

— Nossa expectativa nesses concertos é sempre muito grande. Nós tivemos a felicidade de, nas últimas edições, ter 8, 10 mil pessoas assistindo. É um concerto muito especial, gratuito, em um domingo de manhã. É muito familiar e sempre com uma temática um pouco mais popular, com músicas que o público consegue se identificar — analisa o diretor artístico do espetáculo, Manfredo Schmiedt.

O shiw vai reunir os talentos da Orquestra Sinfônica, com dois coros e uma banda, para reproduzir os clássicos do Queen. Serão 14 músicas, dentre elas Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now e Bohemian Rhapsody. Todas as músicas ganharam arranjos de Alexandre Ostrovski Jr, Dhouglas Umabel e Sandro Souza.

— Eles pegaram as gravações originais e adicionaram o som da orquestra sinfônica. Então, tem um suporte sonoro maior, formado por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompas, trompetes, trombone, tuba, tímpano. Isso tudo adiciona uma cor especial, mas sem desfigurar a essência. Uma releitura, mas mantendo a estrutura original — antecipa.

Os vocais serão de Beto Viana, que encara o desafio de cantar Freddie Mercury. Johnny Macedo fica na guitarra, Graziano Anzolim no teclado e Giovane Albarello na bateria.

Durante o concerto, haverá distribuição de água, protetor solar, mudas de plantas, leques, bandanas, água quente para chimarrão e erva-mate, além de pipoca, tatuagens temporárias e desenhos para as crianças colorirem. Os animais de estimação também são bem-vindos.

A organização disponibilizará mil cadeiras ao público, que serão ocupadas por ordem de chegada. Quem quiser, pode levar cadeiras de praia, cangas ou toalhas para sentar na grama ou na área do estacionamento.

A apresentação é promovida pela Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, Unimed Serra Gaúcha e Universidade de Caxias do Sul. Em caso de chuva, o evento será transferido para o UCS Teatro.

Agende-se