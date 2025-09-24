Cultura e Lazer

Programação gratuita
Notícia

Clássicos da banda Queen vão embalar o Concerto da Primavera neste domingo, em Caxias do Sul

Evento ocorre no estacionamento em frente ao Bloco T, no Campus-Sede da UCS, às 10h

Gabriela Alves

