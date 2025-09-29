Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, receberá a exposição "Trançar a Vida"

O Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, recebe a exposição Trançar a Vida: entre saberes, fibras vegetais e o tempo, do projeto Artesanato de Fibra RS com fotografias de Jefferson Botega. A mostra abre para visitação nesta quarta-feira (1), ficando em cartaz até 13 de outubro. A entrada é gratuita.

A exposição já esteve em cartaz na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, e agora retorna a Caxias, cidade onde o projeto realizou sua primeira oficina de gestão e design junto às artesãs locais.

As fotografias expostas são resultado da fase de pesquisa conduzida pelas pesquisadoras Tatiana Laschuk, Paola Mallmann e Renata Cornelli e pelo fotógrafo Jefferson Botega que envolveram escuta, entrevistas e vivências com artesãs de diferentes regiões do estado.

A exposição reúne peças artesanais e registros fotográficos que apresentam a diversidade de fibras como vime, butiá, trigo, bananeira, tiririca e taquara, mostrando técnicas, processos e a resiliência das artesãs em manter vivas práticas transmitidas entre gerações. Para ampliar a experiência do público, as obras contam com audiodescrição e Libras, garantindo acessibilidade e inclusão.

Confira algumas fotografias da exposição:

Programe-se: