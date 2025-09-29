Cultura e Lazer

Agende-se!
Notícia

Celebrando a cultura alemã, São Vendelino promove a 19ª Kerbfest 

Evento reúne jogos germânicos, gastronomia típica, chopp, festival de danças folclóricas alemãs e GartenPlatz com destilaria e vinícolas locais

Camila de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS