Celebrando a cultura alemã, São Vendelino promove a 19ª Kerbfest 

Na foto, a rainha, Adriane Stein (C), as princesas Júlia Bonfanti (E) e Djeniffer Menti, e o prefeito Régis Fritzen. Camila de Oliveira / Agencia RBS

Celebrando a cultura alemã, nos dias 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de outubro, São Vendelino promoverá a 19ª Kerbfest 2025. A rainha, Adriane Stein, e as princesas, Júlia Bonfanti e Djeniffer Menti, estiveram na redação integrada do Grupo RBS na Serra, em Caxias do Sul, na tarde desta segunda-feira (29), para divulgar o evento.

A festa ocorre a cada dois anos e conta com uma programação para todos os públicos. Entre as atrações estão jogos germânicos, gastronomia típica e chopp, festival de danças folclóricas alemãs e GartenPlatz com destilaria e vinícolas locais. Além de celebração gaúcha e invernadas, festival regional de orquestras, shows de bandas e bandinha típica.

Entre os destaques da programação, na abertura do evento, no dia 17 de outubro, às 19h30min, ocorrerá a entrega do restauro da Casa Canônica, com espetáculo "Somos história em festa", com a participação dos grupos culturais e comunidade escolar. Durante a noite, também haverá a Banda Indústria Musical e show com Alexandre César.

Segundo a organização, a expectativa é receber 20 mil pessoas nos sete dias de evento. Nos dias 17, 23 e 24, a entrada é gratuita. Já no dia 18 e 25, após às 15h, o ingresso é R$ 15. Nos dias 19 e 26, após as 12h, os bilhetes custam R$ 20. Existe também a opção de ingresso permanente, no valor de R$ 45, que dá direito a todos os dias de festa. Pode ser adquirido no Pix diretamente na prefeitura (Rua Celestino Schneider, 54) ou no dinheiro no Mercado Zwirtes, Mercado Becker, Urwald, Restaurante Alemão, Bierhändler e no Mercado Stein.

A programação completa está disponível nas redes sociais do evento.

História da Kerbfest

Uma das mais importantes festas do calendário oficial de São Vendelino, a Kerbfest remonta uma tradição dos imigrantes alemães. Trata-se de uma celebração do padroeiro São Vendelino, comemorado no dia 20 de outubro, que sempre serviu também para reunir familiares e amigos. Acomodações eram preparadas para os familiares vindos de longe, a mesa ficava farta e a programação era entre a igreja e o salão comunitário.

Desde 1991, a Kerbfest reforça e amplia essa tradição. A partir de 1994, a Kerbfest é realizada de dois em dois anos, chamando os visitantes para celebrar a cultura, regada a chopp, gastronomia típica, música e dança.