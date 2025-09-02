Cultura e Lazer

Cultura e gastronomia
Notícia

Celebrando a culinária serrana, Sabores de Canela 2025 se inicia nesta quinta-feira

Evento conta com a participação de 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas, e sete dos famosos parques temáticos da cidade

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS