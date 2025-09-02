Celebrando a culinária serrana, Sabores de Canela 2025 se inicia nesta quinta-feira

Para celebrar a identidade cultural e gastronômica nesta quinta-feira (4) se inicia mais uma edição do festival Sabores de Canela 2025. Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o evento segue até 21 de setembro, prometendo movimentar a economia local envolvendo 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas, e sete dos famosos parques temáticos da cidade.
Moradores e turistas poderão percorrer os estabelecimentos participantes para degustar pratos e receitas, criados exclusivamente para o período. A proposta é oferecer uma imersão completa nos sabores da culinária serrana, valorizando os ingredientes locais.
Descontos em hotéis e parques
Durante o Sabores de Canela 2025 a rede hoteleira e os parques da cidade se unem em uma campanha de descontos. Usando o cupom SABORES2025 no momento da reserva, diretamente nos sites dos estabelecimentos parceiros, os visitantes garantem:
- 20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas participantes
- 10% a 15% de desconto em ingressos para os parques parceiros
A promoção é válida exclusivamente para o período de 4 a 21 de setembro.
Hotéis e pousadas participantes:
- Hotel Cabanas Altos da Serra
- Estalagem Vila Suzana
- Grande Hotel Canela
- Blumen Hotel Boutique
- Hotel Serra Nevada
- Pousada Caliandra da Serra
- Vila Suzana Parque Hotel
- Hotel Pousada do Bosque
- Pousada Spa Solar Don Ramón
- Pousada Vila 505
Parques participantes:
- Big Land
- Alpen Park
- Bondinhos da Serra
- Parque Terra Mágica Florybal
- Parque do Caracol
- Castelinho
- Roda Canela
Programação Cultural
Além do circuito pelos restaurantes, a edição conta com uma programação que celebra os talentos locais.
Entre os destaques estão, o Concurso do Melhor Prato, uma competição que elegerá a criação mais saborosa do festival, e a Oficina de Culinária na UCS, com atividades especiais, incluindo uma sobre massas em homenagem aos 150 anos da imigração italiana.
Haverá também o Encontro Memórias, Histórias e Sabores, que será conduzido pela produtora cultural Lisi Berti. O momento resgatará a história de personagens e cases de sucesso do desenvolvimento gastronômico e turístico de Canela. Entre as atrações culturais, o festival contará com um flash mob e intervenções artísticas.
Para embalar o clima do evento pela cidade, o Sabores de Canela 2025 contará com uma música oficial, além dos carismáticos personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto, que retornam como protagonistas, circulando pela cidade para interagir com o público.
Confira a lista dos restaurantes participantes e suas criações:
- Tango Canela - La Cumparsita (canelone de costela)
- Capullo - Cotoletta à Milanesa
- Containner Bistrot - Noque, Cogumelos e Pinhão
- Empório Canela - Tortéi Sabores da Serra
- Restaurante Galangal - Paçoca Thai
- Lá Estación - El Mejor Asado - Hamburguer El Serrano
- Magnólia - Polenta Al Bosco
- O Maquinista - Parmegiana aos Cogumelos
- Panni Padaria Artesanal e Brunch - Croissant Serrano
- Pappardelle Massas Finas - Noque de Laranja
- Velha Bruxa - Mini Sorvete ao forno
Mais informações no site oficial do Sabores de Canela.