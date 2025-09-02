Celebrando a culinária serrana, Sabores de Canela 2025 se inicia nesta quinta-feira

Um dos pratos participantes do Sabores de Canela é a Polenta Al Bosco, do Restaurante Magnólia. Divulgação / Sabores de Canela

Para celebrar a identidade cultural e gastronômica nesta quinta-feira (4) se inicia mais uma edição do festival Sabores de Canela 2025. Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o evento segue até 21 de setembro, prometendo movimentar a economia local envolvendo 11 restaurantes, 10 hotéis e pousadas, e sete dos famosos parques temáticos da cidade.

Moradores e turistas poderão percorrer os estabelecimentos participantes para degustar pratos e receitas, criados exclusivamente para o período. A proposta é oferecer uma imersão completa nos sabores da culinária serrana, valorizando os ingredientes locais.

Descontos em hotéis e parques

Durante o Sabores de Canela 2025 a rede hoteleira e os parques da cidade se unem em uma campanha de descontos. Usando o cupom SABORES2025 no momento da reserva, diretamente nos sites dos estabelecimentos parceiros, os visitantes garantem:

20% de desconto em diárias de hotéis e pousadas participantes

10% a 15% de desconto em ingressos para os parques parceiros

A promoção é válida exclusivamente para o período de 4 a 21 de setembro.

Hotéis e pousadas participantes:

Hotel Cabanas Altos da Serra

Estalagem Vila Suzana

Grande Hotel Canela

Blumen Hotel Boutique

Hotel Serra Nevada

Pousada Caliandra da Serra

Vila Suzana Parque Hotel

Hotel Pousada do Bosque

Pousada Spa Solar Don Ramón

Pousada Vila 505

Parques participantes:

Big Land

Alpen Park

Bondinhos da Serra

Parque Terra Mágica Florybal

Parque do Caracol

Castelinho

Roda Canela

Programação Cultural

Além do circuito pelos restaurantes, a edição conta com uma programação que celebra os talentos locais.

Entre os destaques estão, o Concurso do Melhor Prato, uma competição que elegerá a criação mais saborosa do festival, e a Oficina de Culinária na UCS, com atividades especiais, incluindo uma sobre massas em homenagem aos 150 anos da imigração italiana.

Haverá também o Encontro Memórias, Histórias e Sabores, que será conduzido pela produtora cultural Lisi Berti. O momento resgatará a história de personagens e cases de sucesso do desenvolvimento gastronômico e turístico de Canela. Entre as atrações culturais, o festival contará com um flash mob e intervenções artísticas.

Para embalar o clima do evento pela cidade, o Sabores de Canela 2025 contará com uma música oficial, além dos carismáticos personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto, que retornam como protagonistas, circulando pela cidade para interagir com o público.

Confira a lista dos restaurantes participantes e suas criações:

Tango Canela - La Cumparsita (canelone de costela)

- La Cumparsita (canelone de costela) Capullo - Cotoletta à Milanesa

- Cotoletta à Milanesa Containner Bistrot - Noque, Cogumelos e Pinhão

- Noque, Cogumelos e Pinhão Empório Canela - Tortéi Sabores da Serra

- Tortéi Sabores da Serra Restaurante Galangal - Paçoca Thai

- Paçoca Thai Lá Estación - El Mejor Asado - Hamburguer El Serrano

- El Mejor Asado - Hamburguer El Serrano Magnólia - Polenta Al Bosco

- Polenta Al Bosco O Maquinista - Parmegiana aos Cogumelos

- Parmegiana aos Cogumelos Panni Padaria Artesanal e Brunch - Croissant Serrano

- Croissant Serrano Pappardelle Massas Finas - Noque de Laranja

- Noque de Laranja Velha Bruxa - Mini Sorvete ao forno