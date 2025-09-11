Cultura e Lazer

Rock para todos os públicos
Notícia

Caxias terá festival de bandas autorais neste domingo no Pub Veio Loco

Entre as atrações confirmadas, estão os grupos .pontonemo., Rip Franz Kafka, Liquid Hype, Shattered e Breu

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS