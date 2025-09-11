Caxias terá festival de bandas autorais neste domingo no Pub Veio Loco

Banda Liquid Hype é uma das atrações do Festival do Cassetinho. Jev Oliveira / Divulgação

Domingo (14) promete uma tarde de música, arte e interação no Domingão do Cassetinho, evento que reúne bandas autorais de Caxias do Sul para apresentações no Pub Veio Loco. A entrada custa R$ 10, à venda na hora ou pelo site Sympla.

Entre as atrações, estão os grupos .pontonemo., Shattered, Rip Franz Kafka, Liquid Hype e Breu. Além das bandas, também rola por lá feira com o brechó Odisseia Vintage, corte de cabelo com a "Ju dos cabelos" e flash tattoos.

A ideia, segundo o organizador do evento, Tizo, da Wunder Produtora, é que seja um evento durante todo o dia para todos os públicos. Por isso, o Pub Veio Loco também servirá almoço.

