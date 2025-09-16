Caxias em Cena encerra edição comemorativa de 25 anos com uma série de espetáculos lotados

O Caxias em Cena chega ao fim nesta sexta-feira (19), após 21 dias de intensa programação que movimentou diferentes espaços culturais da cidade. A edição deste ano marcou os 25 anos do festival, considerado um dos principais eventos de artes cênicas da Serra gaúcha.

Para a coordenadora da Unidade de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Maysa Stedile, a edição comemorativa conseguiu recuperar parte da vitalidade que marcou os anos anteriores, em que Caxias respirava cultura diariamente. Isso foi possível graças a um maior aporte do poder público e à retomada da parceria com a Associação Caxiense de Teatro (ACAT), que esteve à frente da pré-produção e da execução.

De acordo com a organização, mais de cinco mil pessoas já prestigiaram os espetáculos, oficinas e atividades paralelas, que tiveram grande procura, visto que muitas apresentações lotaram e algumas oficinas chegaram a ultrapassar o limite de vagas.

Neste ano, a edição buscou uma diversidade de linguagens e temáticas, sempre voltadas à reflexão sobre a sociedade contemporânea. O evento também reforçou a importância de oferecer ao público acesso gratuito aliada a uma programação de qualidade.

— É um banquete cultural. Basta chegar e assistir, sem custo algum. É isso que dá sentido ao festival — reforça Maysa.

Para 2026, a meta é garantir maior captação de recursos via leis de incentivo estadual ou federal, a fim de ampliar a estrutura e recolocar o festival no calendário de eventos de porte internacional. A ideia é fortalecer o caráter de intercâmbio cultural.

— Caxias do Sul merece um festival ainda maior. Nosso desejo é retomar a internacionalização, trazendo grupos de fora do país e possibilitar que eles convivam mais tempo na cidade, e assim, troquem experiências com os grupos locais — destaca Maysa.

Com o encerramento desta edição, fica o saldo positivo de uma programação diversa e a certeza de que o Caxias em Cena segue vivo e pulsante, reafirmando seu papel como espaço essencial para as artes cênicas no município.

Confira a programação da última semana

Das Cinzas Coração, da Cia. Quimera Criações Artísticas

O espetáculo Das Cinzas Coração, da Cia. Quimera Criações Artísticas, de Porto Alegre, está agendado para quarta-feira (17), às 20h, na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, localizada na Rua Dr. Montaury, 1333, no Centro.

Unindo palhaçaria, circo, teatro, cinema e música, o espetáculo é uma comédia sobre a desigualdade de gênero, que conecta o mundo do cinema mudo com as técnicas de palhaço para contar, com graça e sensibilidade, um dia aparentemente cotidiano na vida de Aurora, uma jovem cheia de habilidades subestimadas, sufocada entre desejos adormecidos e sua realidade opressiva, tão comum a tantas mulheres brasileiras.

O espetáculo conecta o mundo do cinema mudo com as técnicas de palhaço. Jennifer Glass / Divulgação

Habite-me, da Cia. 4 Produções

Na quinta-feira (18), ocorre o espetáculo Habite-me, da Cia. 4 Produções, de São Paulo, às 20h, na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. A classificação indicativa é livre.

Por meio de teatro de bonecos e dança e por um fio narrativo musical, a dramaturgia é dividida em três quadros, nos quais o texto emerge dos movimentos da protagonista. No palco, a atriz se coloca como um corpo marionetizado, interagindo com bonecos e fantoches.

O espetáculo úne teatro, bonecos e dança. Paulo Balardim / Divulgação

Palestra Profissão Arte

Na sexta-feira (19), está agendada a palestra Profissão Arte: a importância do Registro Profissional (DRT), da profissionalização e do papel do sindicato, com Luciano Fernandes e Maurício Rosa Marques, diretores do SATED/RS (Sindicato dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões do Estado do Rio Grande do Sul). A ação será às 19h, na Antiga Capela, no Centro de Cultura Ordovás. A entrada é gratuita.

Nos espetáculos teatrais, os ingressos são gratuitos e podem ser retirados uma hora antes do espetáculo, mas sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

Finalizando a programação, no sábado (20), a Level Cult será palco da festa de encerramento da 25ª edição do Caxias em cena, com a festa Iconic: Primavera em Cena, a partir das 23h. Os ingressos antecipados custam R$15(+taxas) e podem ser adquiridos no site Zig.tickets. Já no dia, os bilhetes custam R$30 até a meia-noite, e após às 00h, ficam no valor de R$35.

Level Cult está localizada na Rua Cel. Flores, 789, bairro São Pelegrino. Wéllington Damin / Divulgação

Programe-se

Espetáculo Das Cinzas Coração, da Cia. Quimera Criações Artísticas

Quando : Quarta-feira (17), às 20h

: Quarta-feira (17), às 20h Onde: Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, na Rua Dr. Montaury, 1333 - Centro.

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, na Rua Dr. Montaury, 1333 - Centro. Quanto: ingressos gratuitos e podem ser retirados uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

Espetáculo Habite-me, da Cia. 4 Produções

Quando: Quinta-feira (18), às 20h

Quinta-feira (18), às 20h Onde: Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo.

Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. Quanto: ingressos gratuitos e podem ser retirados uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

Palestra Profissão Arte: a importância do Registro Profissional (DRT), da profissionalização e do papel do sindicato

Quando : Sexta-feira (19), às 19h.

: Sexta-feira (19), às 19h. Onde: Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo.

Centro de Cultura Ordovás, na Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo. Quanto: entrada gratuita, mas sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

Iconic: Primavera em Cena, na Level Cult