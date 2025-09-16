Cultura e Lazer

Resistência
Notícia

Caxias em Cena encerra edição comemorativa de 25 anos com uma série de espetáculos lotados

Até agora, o festival já reuniu mais de cinco mil pessoas, em meio a uma programação diversa, passando por música, cinema e teatro

Camila de Oliveira

