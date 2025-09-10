Caxias do Sul sediará a 1ª edição do Sesc Geek e Anime Buzz neste final de semana 

Entre as atrações do Sesc Geek estão os concursos de cosplay. Anime Buzz / Divulgação

Caxias do Sul será palco da primeira edição do Sesc Geek. O evento, que ocorre em parceria com o Anime Buzz, reunirá elementos da cultura pop, como animes, games e tecnologia, além de uma programação que contará com atividades interativas e atrações para todas as idades. O Sesc Geek ocorrerá neste sábado (13) e domingo (14), a partir das 10h, na sede do Sesc na cidade (Rua Moreira César, 2.462).

A técnica de esporte e lazer do Sesc Caxias do Sul e uma das organizadoras do evento, Bruna Lucena, explica que a ideia de criar o Sesc Geek surgiu após perceberem que eram poucos espaços e locais que ofereciam eventos para o público do universo geek na cidade. Como o Sesc sempre busca promover ações culturais inovadoras, entraram em contato com a produtora Anime Buzz e, a partir dessa demanda, nasceu o evento, que celebra a cultura japonesa, os games, a tecnologia e o cosplay.

— Nesta edição, esperamos reunir um público bastante diverso, mas com uma paixão em comum, que é a cultura geek. E isso inclui desde as crianças, adolescentes, adultos, até os idosos e famílias inteiras, que são fãs de animes, games e séries. Estamos atraindo um público que está descobrindo esse universo. — ressalta Bruna.

Entre as atrações confirmadas estão os artistas Feh Dubs e Luísa Horta, que participam de bate-papos, sessões de fotos e interações com o público. O destaque da programação fica por conta do show da banda The Kira Justice, referência no cenário musical geek. A programação também contará com concursos de cosplay, incluindo a versão Kids e o “Cospobre”.

— O cosplay é sempre um momento muito esperado nas edições e, desta vez, não vai ser diferente. A versão kids é uma oportunidade para as crianças participarem do evento e mostrarem a sua criatividade. Já o “cospobre” é uma aposta no bom humor e uma prova que não é preciso um grande investimento para se destacar e se divertir — comenta Bruna.

A edição contará com uma atração inédita, que é a Casa Maldita, um espaço de terror, no qual o público poderá visitar e tomar alguns sustos. Quem adquirir o ingresso para acessar o evento já está garantindo o bilhete de entrada no local de terror.

Os ingressos, que já estão no segundo lote, custam R$ 20 para trabalhadores do comércio e empresários, R$ 22,50 para quem tem direito a meia-entrada, e R$ 45 para o público geral. Há também a opção de passaporte válido para os dois dias de evento, com valor promocional de R$ 35 para o público do comércio e empresários, R$ 40 na meia-entrada e R$ 80 para o público geral. Os passaportes são limitados e estão disponíveis até o fim dos estoques no site oficial do Sesc-RS.

Confira a programação completa

Sábado (13)

10h: Abertura dos portões

Abertura dos portões 11h : Animekê Livre

: Animekê Livre 11h30min: Quiz e Brincadeiras + Torta na cara

Quiz e Brincadeiras + Torta na cara 12h: Random Dance

Random Dance 13h: Bloco 1 K-Pop

Bloco 1 K-Pop 14h30min: concurso Cospobre

concurso Cospobre 15h30min: Bate-papo Feh Dubs e Luísa Horta (Sessão de Fotos The Kira)

Bate-papo Feh Dubs e Luísa Horta (Sessão de Fotos The Kira) 17h: Bloco 2 K-Pop (sessão de fotos Feh e Luísa)

Bloco 2 K-Pop (sessão de fotos Feh e Luísa) 18h: Show The Kira Justice

Show The Kira Justice 19h: Encerramento

Domingo (14)

10h: Abertura dos portões

Abertura dos portões 11h: Animekê Livre

Animekê Livre 11h30min: Quiz e Brincadeiras + Torta na cara

Quiz e Brincadeiras + Torta na cara 12h: RPG Interativo de League of Legends

RPG Interativo de League of Legends 13h: Concurso Cosplay Kids

Concurso Cosplay Kids 13h30min: Random Dance

Random Dance 14h30min: Bloco 1 K-Pop (sessão de fotos Feh Dubs)

Bloco 1 K-Pop (sessão de fotos Feh Dubs) 15h30min: Bate-papo Feh Dubs

Bate-papo Feh Dubs 16h30min: Concurso Cosplay

Concurso Cosplay 17h30min: Bloco 2 K-Pop

Bloco 2 K-Pop 19h: Encerramento

Programe-se