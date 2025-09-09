Caxias do Sul recebe neste final de semana o Latte Art, campeonato de desenhos artísticos em cappuccinos  

Neste sábado (13), Caxias do Sul receberá uma disputa inusitada: um campeonato de Latte Art, na cafeteria Caffea, no bairro Madureira, às 19h30min. A competição será por meio de disputas, com chaveamento. As inscrições estão abertas por um formulário disponível no Instagram.
Dois baristas por vez competem e um corpo de jurados, composto por três pessoas, vota nos melhores. Para quem quiser assistir, a competição será aberta ao público com entrada gratuita.
O latte art é um conjunto de técnicas de desenho com leite vaporizado sobre uma base de café expresso, criando padrões e figuras artísticas na superfície do cappuccino.
Agende-se
- O quê: Campeonato de Latte Art, em Caxias do Sul
- Quando: sábado (13), às 19h30min
- Onde: Caffea Madureira (R. Profa. Viero, 1.398, sala 2)
- Entrada gratuita.