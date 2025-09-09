Cultura e Lazer

Disputas deliciosas
Caxias do Sul recebe neste final de semana o Latte Art, campeonato de desenhos artísticos em cappuccinos  

Corpo de jurados composto por três pessoas vota nos melhores trabalhos apresentados pelos baristas. A programação é aberta ao público

Gabriela Alves

