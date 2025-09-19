Cultura e Lazer

Dos bastidores aos holofotes
"Cada livro que eu faço parece que é outro cara que tá fazendo", conta Ernani Carraro, Amigo do Livro da 41ª Feira de Caxias do Sul

Aos 63 anos, o porto-alegrense já trabalhou em mais de 120 obras literárias, com 88 autores diferentes

Gabriela Alves

