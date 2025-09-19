"Cada livro que eu faço parece que é outro cara que tá fazendo", conta Ernani Carraro, Amigo do Livro da 41ª Feira de Caxias do Sul

Ernani Carraro é o Amigo do Livro da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se inicia no dia 26 de setembro. Ulisses Castro / Agencia RBS

O Amigo do Livro da Feira do Livro de Caxias do Sul, Ernani Carraro, considera que está vivendo o "lado B" do disco da sua vida. Publicitário de profissão, tornou-se ilustrador, designer e diagramador de livros com a influência e o apadrinhamento do produtor cultural Cláudio Troian, que morreu no dia 30 de outubro de 2024. Aliás, Troian foi Amigo do Livro na 37ª Feira do Livro, em 2021.

Aos 63 anos, o porto-alegrense radicado em Caxias já trabalhou em mais de 120 obras literárias, com 88 autores diferentes. Isso tudo há apenas 11 anos de dedicação exclusiva à literatura, já que antes trabalhava em uma agência de publicidade.

— Eu tive o prazer de trabalhar com essa turma e eu adorei muito, eu gosto muito de transitar nesse meio. Eu trabalhei 25 anos como publicitário e achei bem interessante o processo todo, mas chegou uma hora em que cansei um pouco e resolvi me aventurar em outra área — relembra.

Quando sentiu que precisava mudar de rumo profissionalmente contou com o apoio e o incentivo de Cláudio Troian para entrar, de fato, na cena cultural.

— O Troian me falava: "velhinho, eu preciso de ti agora. Se tu não conseguir me atender não vai dar certo". E ali eu pensei... Puxa, eu acho que agora tá na hora de mudar. De virar o disco. Vamos escutar o lado B. E aí eu passei a me dedicar. O Cláudio Troian sempre foi um grande produtor cultural e ele me colocou nos lugares mais legais — orgulha-se Carraro.

Ernani e o "padrinho" Cláudio Troian em 2023, que foi Amigo do Livro na 37ª edição da Feira do Livro, em 2021. Tamiris Santana / Divulgação

Apesar de não se considerar um "devorador de livros", a literatura esteve presente na vida do ilustrador desde cedo por influência da família.

— O meu pai era um grande leitor, minha mãe também. Lá em casa tinha muito livro. O primeiro livro que eu li, que eu tenho certeza, foi O Menino do Dedo Verde (de Maurice Druon)— relembra.

Carraro conta que sempre foi uma criança que gostou de desenhar. Começou na infância e não parou mais. Foi por esse gosto que escolheu a profissão que seguiu por 25 anos e também que se inseriu no mercado da ilustração.

— Toda criança foi desenhista. Antes de escrever, a criança desenha. E eu fui mais um que desenhava antes de aprender a escrever. Só que eu não parei. Eu continuei desenhando e eu resolvi seguir a minha carreira em cima da área gráfica — orgulha-se.

Com essa criatividade e paixão pelos traços, cores e formatos, dedica-se a projetos gráficos de obras adultas e infantis. Em 2016, foi contemplado com o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Capa de Livro e, em 2017, com o Prêmio Minuano de Literatura na categoria Ilustração. Também é o responsável por desenhar as tirinhas da Celeste, a Ovelha Azul, escritas por Elvio Gonçalves e publicadas semanalmente no caderno Almanaque, do Pioneiro. O primeiro trabalho após trocar de área foi com o autor Delmino Gritti, em 2014.

— Era um livro bem respeitado em termos de volume. Foi um início bem promissor. O ideal é começar com uma coisa mais fácil. O livro do Delmino era bem complicado mesmo. Foi um desafio. Eu fiz o dele e depois ele me trouxe o outro — relembra.

Sentimento pelo livro

Quando perguntam ao Amigo do Livro qual a importância da ilustração, Carraro vai além. É que, para ele, a ilustração sozinha não mostra todo o trabalho de um projeto gráfico pensado especialmente para cada obra.

— A ilustração, para mim, não é só desenho. Uma página bem diagramada, para mim, é uma ilustração. O título com uma letra que eu escolhi, que fica bacana, que o autor olha e diz: "bah, que letra legal". Para mim, isso é tudo ilustração. Não é só o desenho. A guarda do livro, o tipo de papel, tudo isso é ilustração — explica.

Capa do livro "O Mundo de Nini" assinada por Ernani Carraro em 2017. A obra foi escrita pela jornalista Vera Damian. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Nas obras infantis, o processo é um pouco diferente, porque exige desenhos que Carraro cria para cada livro.

— Eu procuro variar muito. Eu não tenho um estilo definido no meu trabalho de desenho e de pintura. Eu gosto de mudar, de inventar. Cada livro que eu faço parece que é um outro cara que tá fazendo — brinca.

Veja os cinco livros que mais marcaram a vida do Amigo do Livro Ernani Carraro:

"O Menino do Dedo Verde", de Maurice Druon "Capitães da Areia", de Jorge Amado "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley "O Perfume", de Patrick Süskind "Papillon - O Homem que Fugiu do Inferno", de Henri Charrière

