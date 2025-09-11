Biblioteca abre ao público neste sábado no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul

Unidade funcionará de quinta a sábado, das 12h30min às 17h30min. Matheus Libôa / Divulgação

Neste sábado (13), às 10h, a nova Biblioteca Parque, em Caxias do Sul, será inaugurada. O estabelecimento, no Parque dos Macaquinhos, foi reformado e contará com acervo de 7,5 mil exemplares, focado na literatura infantojuvenil. A capacidade de atendimento será de até 30 pessoas simultaneamente.

A unidade, que tem gestão da Secretaria Municipal da Cultura, funcionará de quinta a sábado, das 12h30min às 17h30min. O público poderá tanto ler no local quanto tomar livros por empréstimo — opção em que é obrigatório o cadastro com apresentação de documento de identidade e comprovante de residência.