Biblioteca abre ao público neste sábado no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul

Neste sábado (13), às 10h, a nova Biblioteca Parque, em Caxias do Sul, será inaugurada. O estabelecimento, no Parque dos Macaquinhos, foi reformado e contará com acervo de 7,5 mil exemplares, focado na literatura infantojuvenil. A capacidade de atendimento será de até 30 pessoas simultaneamente.
A unidade, que tem gestão da Secretaria Municipal da Cultura, funcionará de quinta a sábado, das 12h30min às 17h30min. O público poderá tanto ler no local quanto tomar livros por empréstimo — opção em que é obrigatório o cadastro com apresentação de documento de identidade e comprovante de residência.
Instalada em um dos cartões-postais da cidade a partir deste sábado, a biblioteca já esteve em outros endereços. Antes chamada de Biblioteca Parque Largo da Estação, ela estava em um prédio do município na Estação Férrea, contudo, o local passou a ser ocupado pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.