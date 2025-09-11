Cultura e Lazer

Acesso ao livro
Notícia

Biblioteca abre ao público neste sábado no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul

Espaço reformado contará com acervo de 7,5 mil exemplares, focado na literatura infantojuvenil

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS