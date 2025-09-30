Bancas da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul obstruem o piso tátil na Praça Dante e dificultam a locomoção de deficientes visuais

Alexandre Lima (à esquerda) e Luciano Silva, ambos com deficiência visual, têm dificuldade para se locomover na Praça Dante desde o início da última semana, quando se iniciou a programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Gabriela Alves / Agencia RBS

Desde o início da última semana, quando se iniciou a montagem da estrutura da 41ª Feira do Livro, as pessoas com deficiência visual em Caxias do Sul enfrentam dificuldades na locomoção na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade.

Isso porque a estrutura das bancas da Feira do Livro foi posicionada em cima do piso tátil existente na Praça. São mesas, bancos, tapetes e até pufes que foram colocados em cima da estrutura de acessibilidade.

Conforme o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Caxias do Sul, Luciano Silva, a Feira do Livro não é acessível às pessoas com deficiência visual. Na área que contorna a Praça Dante, o piso tátil está obstruído e na área ao redor do chafariz, onde estão as bancas e ocorrem as palestras, apresentações e bate-papos, não há piso tátil.

— Nos deparamos com essa situação na segunda-feira passada (dia 22), quando estavam montando a estrutura. Nós estávamos na Casa da Cultura, em uma atividade, quando atravessamos a rua, estavam montando um tablado (em cima do piso tátil). Nós questionamos e falaram que não ia ficar assim. O piso tátil jamais deve estar obstruído, independentemente se é um evento ou não — afirma Silva.

Como solução, um piso tátil emborrachado foi instalado ao redor de uma das estruturas. No entanto, ele foi colocado em uma área pequena, muito próxima dos bancos e de fitas de sustentação de uma tenda.

— (O piso emborrachado) não é que não seria o ideal, mas se andar ali, tem umas fitas, que uma pessoa com estatura mais alta pode acabar batendo o pescoço (veja foto abaixo). O ideal seria que eles tivessem colocado esse piso tátil contínuo até ligar na Avenida Júlio, porque a gente quer o passeio livre. Mas eles fizeram esse contorno, ligaram no outro piso e está tudo obstruído — justifica Silva.

Piso tátil emborrachado foi colocado para contornar uma das estruturas, mas a área não é ideal. Gabriela Alves / Agencia RBS

Secretaria da Cultura foi avisada, diz presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

De acordo com o presidente do Conselho, a estrutura dos eventos realizados na Praça Dante Alighieri não pode obstruir o piso tátil. Quando ele percebeu que a estrutura da Feira do Livro estava sendo montada em cima do piso de orientação aos deficientes visuais, comunicou a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) sobre o problema.

— O que a Secretaria da Cultura nos passou foi que eles tinham que terminar as instalações de todas as bancas para depois fazer a readequação do piso e o que nos entregaram foi isso aqui — protesta.

Silva relata que a obstrução do piso tátil causou um acidente com ele mesmo. O fato ocorreu na segunda-feira (29), quando ele se deslocava para a aula na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev), e acabou tropeçando em pufes que estavam sobre um tapete, que haviam sido colocados em cima do piso tátil na Praça Dante. Além de tropeçar, Silva diz que caiu no chão.

— Eles colocaram um tapete em cima do piso tátil, com alguns pufes. Eu tropecei, acabei caindo ali e machuquei minha canela. Depois que eu reclamei eles recolheram — conta.

Nesta terça-feira (30), o tapete e pufes já tinham sido retirados do local.

Secretaria da Cultura diz que vai fazer as alterações necessárias

Para solicitar mudanças e soluções, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência encaminhou uma nota de repúdio para o Gabinete do Prefeito, Vice-prefeito e Secretaria Municipal da Cultura.

A Secretaria Municipal da Cultura, por meio de nota, explicou que está prevista a aplicação de piso tátil emborrachado no espaço da Feira do Livro na Praça Dante.

"A instalação definitiva dependeu da conclusão da montagem das bancas e demais estruturas, que possuem dimensões variadas. Essa medida visa garantir que o piso seja colocado de forma adequada, assegurando a acessibilidade necessária a todas as pessoas com deficiência visual", diz a manifestação da SMC.

As áreas que ainda não contam com o piso tátil aguardam a chegada de material para instalação. Conforme a secretaria, a equipe está buscando fornecedores locais para suprir a demanda, mas disse que ainda não encontrou disponibilidade imediata em estoque do piso tátil emborrachado.

Está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (2) uma uma reunião da SMC com o Conselho da Pessoa com Deficiência para buscar uma solução ao problema.

Confira na íntegra a nota da Secretaria da Cultura:

"A SMC esclarece que está prevista a aplicação de piso tátil emborrachado no espaço da Feira. A instalação definitiva dependeu da conclusão da montagem das bancas e demais estruturas, que possuem dimensões variadas. Essa medida visa garantir que o piso seja colocado de forma adequada, assegurando a acessibilidade necessária a todas as pessoas com deficiência visual.

Parte do piso tátil já foi instalado na área ocupada pelo Sesc desde a abertura do evento. Contudo, para a extensão da Rua Dr. Montaury, não foi possível dispor, até o momento, de material em quantidade suficiente. A equipe está buscando fornecedores locais para suprir a demanda com urgência , mas não encontrou disponibilidade imediata em estoque.