"É uma honra, uma distinção para mim, que sou um escritor novo", diz Werner Schünemann, escolhido para ser patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

Werner estreou na literatura em 2021, com a ficção "Alice deve estar viva". Marcelo Nunes / Divulgação

O ator e escritor Werner Schünemann foi confirmado nesta terça-feira (30) como patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. O evento ocorre de 15 a 26 de outubro, na Via Del Vino e tem como tema 40 Anos de Histórias: O Futuro Começa com um Livro.

Werner estreou na literatura em 2021, com a ficção Alice deve estar viva, publicado pela Editora Minotauro. Natural de Porto Alegre, Werner também é diretor, roteirista e produtor.

Reconhecido nacionalmente por suas atuações na televisão, no cinema e no teatro, destacou-se como General Bento Gonçalves na minissérie A Casa das Sete Mulheres (2003), além de participar de novelas como Senhora do Destino (2004), Passione (2010) e Lado a Lado (2012).

O convite foi feito pelo prefeito Diogo Siqueira, secretários municipais e representantes do Sesc e da comissão organizadora da Feira em reunião online na manhã desta terça-feira (30).

— Estou sem palavras, é um convite muito legal. É uma honra, uma distinção para mim, que sou um escritor novo. Já estou imaginando como vai ser. O coração bate mais forte de ter uma oportunidade dessas de levar a leitura para mais pessoas — disse o patrono, ao receber o convite.

Durante a programação da Feira, o Circuito Sesc de Literatura promove a atividade O Continente de Erico Verissimo, espetáculo de leitura, protagonizado pelo patrono Werner Schünneman.