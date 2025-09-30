Cultura e Lazer

Falta pouco!
Notícia

"É uma honra, uma distinção para mim, que sou um escritor novo", diz Werner Schünemann, escolhido para ser patrono da 40ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

Evento ocorre de 15 a 26 de outubro, na Via Del Vino e tem como tema “40 Anos de Histórias: O Futuro Começa com um Livro”

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS