Assembleia de Deus de Caxias do Sul é um berço de talentos da música gospel

Assembleia de Deus de Caxias do Sul mantém uma escola de música, aos sábados, onde professores voluntários ensinam aos jovens e adultos a tocarem instrumentos e aprenderem a cantar louvores. Porthus Junior / Agencia RBS

Buscando inspiração nos ensinamentos divinos para superar problemas do cotidiano, as composições gospel vêm dominando as plataformas digitais do país. Em 2024, por exemplo, o Spotify registrou um aumento de 46% no número de ouvintes do gênero no país.

No caso do YouTube Brasil, entre os 10 vídeos musicais mais assistidos no ano passado, dois são de artistas do estilo: Kailane Frauches e Isadora Pompeo que, inclusive, é caxiense. Uma das denominações evangélicas que vêm exportando alguns desses talentos é a Assembleia de Deus (AD) de Caxias do Sul.

Um exemplo recente é a cantora Aline Tavares, 22 anos, que vem colecionando sucessos. Iniciando a sua vida musical aos quatro anos no coral da Assembleia de Deus de Caxias, atualmente ela tem contrato com a gravadora Graça Music — uma das mais relevantes do gospel — fundada por R.R. Soares, um dos pastores mais populares do país.

— Bem ali na pandemia, final de 2020, comecei a produzir alguns vídeos na internet, bem caseiros mesmo, fazendo cover de músicas de outros cantores gospel, então foi por ali que a gravadora Graça Music me encontrou. Quando fiz 18 anos, assinei com eles e sigo até hoje — conta a cantora.

Aline é um dos mais recentes destaques da Assembleia de Deus. Rodrigo Di Castro / Divulgação

Aline, que é também pedagoga e estudante de Letras, revela que a música sempre foi algo intrínseco em sua vida.

— Sempre tive vocação. Desde que eu comecei a cantar, muito pequena, mesmo não sabendo ler, conseguia decorar as letras e fui aprendendo a cantar no ritmo certo, no tempo certo. Era a vocação que me ajudava mesmo. Depois, com 14 anos, eu também comecei a compor as minhas músicas — destaca Aline.

Além disso, a jovem revela que todo o processo de criação é inspirado por Deus e por situações que acontecem em sua vida ou em relatos de pessoas próximas.

— Primeiramente, eu sempre busco a inspiração em Deus e as canções geralmente vêm após alguma situação que acontece. Muitas vezes, saindo de um culto, ouvindo uma palavra (mensagem bíblica) ou ouvindo a história de alguém. Porque, hoje, eu vivo isso. Eu vivo essa música, vivo essa vocação e esse chamado — salienta.

"Cantando o Milagre" é um dos singles de sucesso da cantora. Rodrigo Di Castro / Divulgação

A jovem artista segue morando em Caxias, frequentando os cultos e cantando no coral da Assembleia de Deus Vila Mary.

— Continuo pertencendo à Assembleia de Deus. Apesar de não ter sido a AD que me lançou no mercado da música, continuo cooperando. Os pastores, geralmente, me convidavam para cantar e para fazer evangelismos. É a minha igreja, é onde eu congrego — reforça Aline.

Escola de música da Assembleia incentiva novos talentos

De acordo com o presidente da AD Caxias e vice-presidente da Convenção de Igrejas Evangélicas e Pastores da Assembleia de Deus no RS (Ciepadergs), o pastor Joel Michel, a música é essencial na liturgia da igreja. Para reforçar isso, a denominação mantém uma escola de música, aos sábados, onde professores voluntários ensinam aos jovens e adultos a tocarem instrumentos e aprenderem a cantar os louvores.

— A música, para nós, é parte importante na liturgia. Além disso, precisamos manter essa gurizada ocupada e com as aulas eles estudam a palavra de Deus ao mesmo tempo que aprendem a tocar um instrumento — destaca o pastor Michel.

Já sobre o lançamento de artistas para o mercado musical, como Aline Tavares, o pastor destaca que estão sempre incentivando os novos talentos e que oferecem apoio para que se mantenham no caminho de Deus.

— O pessoal lá fora (da igreja) quer qualidade, mas aqui queremos entrega. Entregar a Deus aquilo que ela tem e isso resulta nessa qualidade (dos novos talentos). Mas, depois, o cantor tem que ser consciente, entender que o sucesso dele no mundo evangélico está na sua permanência na fé. Então nós procuramos proporcionar a eles esse meio — ressalta Michel.

O maestro Ruben Lundgren está à frente da orquestra Estrela da Manhã há 55 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Orquestra de Sopros Estrela da Manhã é a porta de entrada

Atualmente, a AD conta conta com 65 igrejas espalhadas pelos bairros da cidade. No total, há cerca de 30 corais entre infantis e adultos. Ainda, o espaço conta com a famosa orquestra de sopros Estrela da Manhã, que foi fundada em 1970 pelo maestro curitibano Ruben Lundgren, que segue no comando do grupo até hoje.

Com cerca de 50 integrantes, todos voluntários, e um repertório que inclui instrumentos de cordas e arranjos criados pelo pai do regente, Ruben Johannes Lundgren, a orquestra tornou-se referência musical em todo o Estado.

Lundgren destaca como os estudantes da escola de música fazem com que a orquestra se mantenha viva.

— Estou há 55 anos na orquestra, começamos com 12 músicos, hoje nós somos 50. Então, me sinto extremamente realizado e a escola é para quem quiser vir, não é só da igreja. Se nós não tivéssemos a escola de música, metade disso aí não estaria aqui hoje — destaca o maestro.

Ao longo da trajetória de Lundgren na Assembleia, ele foi o responsável por formar dezenas e dezenas de músicos, dos quais muitos atuam como solistas, regentes e professores no Brasil e no exterior. Dentre eles, destacam-se os músicos que participam na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e na extinta Orquestra Sinfônica da UCS.

— Tem muita gente, músicos bons que estão aí no Brasil inteiro tocando que começaram aqui — relembra o maestro.

Marcos Marcon Oscari frequenta a igreja com a família e é um dos membros da Orquestra Estrela da Manhã. Porthus Junior / Agencia RBS

"Eu amo participar da orquestra"

Um dos jovens que está trilhando seu caminho na música dentro da AD é o estudante do 8º ano, Marcos Marcon Oscari, 13 anos. De acordo com seus pais, os empresários Lindones e Adriane Oscari, a família sempre frequentou a igreja e logo que o filho completou três anos, o colocaram para aprender a cantar e também a tocar a flauta doce na escola.

Agora, Marcos está estudando clarinete e se prepara para aprender a tocar outros instrumentos.

— Eu amo participar da orquestra, porque eu sempre gostei de estudar música. Ela pode fazer milagres e operar em vidas. Agora eu toco clarinete e futuramente eu quero tocar oboé (instrumento musical de sopro), entre outros vários instrumentos — conta Marcos.

Evandro de Oliveira participa da Orquestra Estrela da Manhã há 40 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

"Eu praticamente me criei na igreja desde criança"

A orquestra não é composta apenas por jovens e adolescentes. Adultos também têm um amplo espaço, como o vendedor de e-commerce, Evandro de Oliveira, de 55 anos, que está há 40 anos participando da Orquestra Estrela do Amanhã.

— Eu praticamente me criei na igreja e desde criança, sempre acompanhei o pessoal da orquestra e sempre tive muita vontade de fazer parte. Então, ali pelos meus 14 anos, eu comecei a aprender música e a partir dos 15 anos eu comecei a tocar no grupo e estou até hoje. Para mim, é uma grande satisfação — recorda Evandro.

No momento, Oliveira toca o instrumento bombardino e tem a música como hobby.

— Teve um período, quando eu era mais jovem, que eu cheguei a tocar com a Banda Municipal de Caxias, que atualmente é a Orquestra de Sopros, mas, sempre foi mais um hobby do que profissão — destaca Evandro.

Em 2024, a música gospel mais ouvida no Spotify foi "Bênçãos Que Não Têm Fim", da cantora caxiense Isadora Pompeo. Musile Records / Divulgação

