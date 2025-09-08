Angela Ro Ro, morta nesta segunda-feira, aos 75 anos, foi atração do 11º MDBF, em Caxias. Relembre a participação da cantora

Em 2018, a cantora carioca Angela Ro Ro, morta nesta segunda-feira, aos 75 anos, foi a principal atração do 11º Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul. Ou, pelo menos, o nome mais conhecido daquela edição - a penúltima a ser realizada no Largo da Estação Férrea.
Naquela noite de sexta-feira, a cantora, então com 68 anos, subiu por volta das 21h ao Palco Magnolia, dedicado a celebrar as vozes femininas do blues e do rock'n' roll. Durante uma hora, cantou sucessos como Amor, Meu Grande Amor (1979), Escândalo (1981) e Simples Carinho (1982), todas com um verniz blueseiro facilitado pelos arranjos do maestro Ricardo Mac Cord, que a acompanhava ao teclado.
Diante de cerca de 3 mil pessoas que passaram pelo festival naquela noite, a artista ainda brindou os fãs com algumas sacadas espirituosas entre uma canção e outra. "Que Deus perdoe nossos erros", disse, antes de começar a cantar Nossos Enganos, de 1991.
Numa edição que ainda teve performances femininas marcantes como a da saxofonista Vanessa Collier e das cantoras Shy Perry e J.J. Thames, todas norte-americana, Angela Ro Ro mostrou que, quando o assunto é cantar blues com sentimento, sobre sentimentos, as brasileiras não ficam pra trás.