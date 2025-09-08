Cultura e Lazer

Luto na música
Notícia

Angela Ro Ro, morta nesta segunda-feira, aos 75 anos, foi atração do 11º MDBF, em Caxias. Relembre a participação da cantora

Conhecida pela voz rouca e pela irreverência, artista não resistiu às complicações de uma infecção pulmonar. Show no Largo da Estação Férrea foi em 2018

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS