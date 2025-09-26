Aberta a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul: até 12 de outubro, a Praça Dante Alighieri é dos livros, dos autores e dos leitores

Toque da sineta foi compartilhado pelo patrono Pedro Guerra com o Amigo do Livro, Ernani Carraro, e com os autores convidados Monja Coen, Allan Dias Castro e Lilian Rocha. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem passa pela Praça Dante Alighieri já pode respirar a atmosfera das palavras e das ideias espalhadas pelas 24 bancas da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A abertura ocorreu na noite desta sexta-feira (26), com o tradicional toque da sineta pelo escritor Pedro Guerra, o mais jovem patrono da história do evento, que aproveitou para quebrar o protocolo e chamar o Amigo do Livro, Ernani Carraro, e três dos autores convidados para esta edição, Lilian Rocha, Monja Coen e Allan Dias Castro, para dividir com ele o ato simbólico que oficializa o início do evento.

Em seu discurso, Pedro reforçou o orgulho e a alegria pelo convite para ser o representante máximo da edição de 2025 da Feira, aproveitando para brincar com o fato de há 14 anos muitos se referem a ele como o "jovem escritor caxiense Pedro Guerra". E compartilhou reflexões sobre o ofício do escritor:

Pedro Guerra valorizou a formação de jovens leitores em seus discurso. Porthus Junior / Agencia RBS

– Costumamos dizer que os jovens são o futuro, mas ao mesmo tempo os criticamos e diminuímos. Eu prefiro pensar que essa geração está se encontrando, assim como nós, adultos, também estivemos. E, nesse processo, nada melhor que um livro como companhia. Trabalhar há mais de uma década com a formação de leitores me mostrou que sem literatura juvenil não formamos adultos leitores - por isso é urgente que o jovem seja visto e validado. Ser escritor é uma insistência diária, como a de um professor que acredita no propósito mesmo em meio às dúvidas. Hoje entendo que nunca estarei pronto para ser escritor — e justamente essa sensação é o que me mantém escrevendo.

Após a fala do patrono, foi a vez da secretária municipal de Cultura, Tatiane Frizzo, agradecer pelo comprometimento de toda a equipe que faz a Feira acontecer, além de patrocinadores e apoiadores:

Tatiane Frizzo, secretária de Cultura, e o prefeito Adiló Didomenico posam com Monja Coen. Porthus Junior / Agencia RBS

– Esse belíssimo evento não poderia acontecer, se não houvesse tantos patrocinadores e apoiadores fortalecendo essa ação. Não tenho dúvidas de que nos dias atuais precisa-se investir na formação e pensamento crítico das pessoas, e para isso é fundamental fomentar a criação de novos leitores e conectar escritores a esse público.

Na sequência da solenidade, quando o calor da tarde já dava lugar ao frio da noite de primavera na Serra, foi a vez do cantor Tonho Crocco e sua banda esquentarem o público com o seu show Tributo a Tim Maia.