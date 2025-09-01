"A universidade precisa equilibrar domínio tecnológico e pensamento crítico", diz a professora Janaina Kalsing

A obra nasceu a partir da tese de doutorado da jornalista e professora Janaina Kalsing. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Como as métricas e as plataformas digitais vêm moldando o jornalismo? Essa é a pergunta central do livro Jornalistas Metrificados e a Plataformização do Jornalismo, da jornalista, doutora em Comunicação e professora da UCS, Janaina Kalsing.

A obra, que convida profissionais, estudantes e leitores a refletirem sobre os desafios e caminhos do jornalismo na era dos algoritmos, será lançada na próxima quinta-feira (4), às 18h30min, na UCS Livraria (Centro de Convivência do Campus-Sede), em Caxias do Sul.

Janaina conta que o livro nasceu a partir de sua tese de doutorado, que é fruto da experiência em redações e de uma inquietação sobre as transformações no trabalho do jornalista diante da crescente influência (e pressão) que resulta da audiência por meio de acessos, cliques e engajamento constantemente metrificado.

— Percebi que, em muitos casos, estávamos perdendo autonomia. Os softwares ditam o que deve ser feito, e o reconhecimento do profissional acaba medido pelos números de acesso, não pela qualidade da apuração — ressalta.

Janaina cunhou o termo "jornalistas metrificados" para definir esses profissionais cuja rotina produtiva está orientada por relatórios de audiência e engajamento. Ela destaca que essa condição pode gerar entusiasmo, mas também ansiedade e frustração.

Outro conceito central do livro é a "plataformização do jornalismo", fenômeno no qual empresas como Google e Meta, não apenas distribuem notícias, mas influenciam a visibilidade, os formatos e até os modelos de remuneração.

— Hoje é quase impossível produzir jornalismo fora das plataformas. Elas definem o alcance do conteúdo e pressionam as redações por velocidade. Mas isso traz o risco de um jornalismo superficial, guiado pela lógica do clique, em vez do interesse público — alerta a autora.

Durante a pesquisa, Janaina entrevistou jornalistas de diferentes cidades e identificou que a métrica mais valorizada ainda é a quantitativa, ligada ao número de acessos, informação essencial para os anunciantes.

Defender um jornalismo crítico, ético e comprometido com a sociedade é indispensável para o futuro da democracia. JANAINA KALSING professora e doutora em Comunicação

Apesar das pressões, ela ressalta que o uso de métricas também tem aspectos positivos, como ajudar a entender os interesses do público e a ajustar estratégias de distribuição.

O desafio, segundo a professora, está no equilíbrio:

— Precisamos caminhar para métricas qualitativas, que valorizem diversidade de fontes, impacto social e relevância pública — destaca.

Formação acadêmica e o jornalismo do futuro

Janaina destaca que a formação acadêmica tem papel essencial nesse cenário. Para ela, a universidade deve preparar jornalistas capazes de lidar com dashboards, SEO e relatórios de engajamento, mas também formar profissionais críticos, conscientes do impacto social da informação.

— A universidade precisa equilibrar domínio tecnológico e pensamento crítico. O jornalista não pode ser só operador de ferramenta: ele deve entender o que está em jogo quando prioriza números em vez de relevância pública — afirma.

Ela ressalta ainda que o jornalismo do futuro passa por uma defesa do interesse público e dos valores democráticos, mesmo em um ambiente dominado por algoritmos. O profissional precisa ser ético, conectado com sua comunidade e capaz de tencionar a lógica das plataformas.

— O que está em jogo é a qualidade da informação disponível. Defender um jornalismo crítico, ético e comprometido com a sociedade é indispensável para o futuro da democracia — resume.

Quem é Janaina Kalsing

Autora de Jornalistas Metrificados e a Plataformização do Jornalismo.

Mestre em Agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2015).

Mestre em Estudos dos Media e Jornalismo pela Universidade Nova de Lisboa (2010).

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM - UFRGS).

Atualmente é professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

