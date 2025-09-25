"A poesia falada ainda vai crescer muito no Brasil", diz Allan Dias Castro, que estará neste sábado na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

"Quando deixei de tentar escrever em uma linguagem rebuscada e passei a ser o mais sincero possível, as pessoas começaram a se enxergar naquilo que eu escrevia", diz Allan Dias Castro Leo Aversa / Divulgação

Embora seja autor de livros de sucesso e fenômeno de popularidade na internet, o poeta e compositor gaúcho Allan Dias Castro não esquece como começou a sua trajetória. Foi nos saraus de rua no Rio de Janeiro, cidade onde vive atualmente, que castro exercitou a verve poética que não apenas o faz acumular fãs e seguidores, mas também receber elogios de nomes como Bráulio Bessa, Luis Fernando Verissimo e Monja Coen, com quem dividiu a autoria de A Monja e o Poeta (Sextante, 2021).

Neste sábado, Allan Dias Castro virá a Caxias do Sul como escritor convidado da 41ª Feira do Livro, que se inicia nesta sexta-feira. O bate-papo “A Poesia Fora da Bolha” será às 15h, no Palco da Feiram com mediação da jornalista Tríssia Ordovás Sartori. A seguir, confira a entrevista concedida pelo poeta por telefone ao Pioneiro.

Você costuma dizer que sua missão é facilitar o acesso do público à poesia. Como nasceu esse propósito e de que forma a internet tem ajudado nisso?

Existe uma ideia de que a poesia é para poucos, de que precisa ser difícil de entender. Sempre fui contra isso e quis fazer o contrário: despertar a curiosidade das pessoas para a poesia e para os livros. A Elisa Lucinda diz que é “preciso desempoeirar a poesia”, que muitas vezes está esquecida nas estantes das bibliotecas. Acho essa frase muito forte. A internet tem permitido que mais gente tenha um primeiro contato com a poesia — às vezes por um vídeo recebido no grupo da família — e se reconheça em um poema. Quando deixei de tentar escrever em uma linguagem rebuscada e passei a ser o mais sincero possível, as pessoas começaram a se enxergar naquilo que eu escrevia. E então a simplicidade, que era a minha maior busca, foi também a minha maior conquista.

No início, você comentou que passou muito tempo “falando sozinho”. Como foi esse processo de descobrir uma forma de comunicação que realmente chegasse às pessoas?

Não foi da noite para o dia que consegui alcançar o público, nem houve mágica nisso. Foi um processo de construção, em que tive de aprender a escrever de um jeito que não alimentasse apenas o meu ego, mas que tivesse sentido também para as pessoas.

O poeta Bráulio Bessa abriu espaço para a poesia na televisão. Qual foi a importância dele nesse cenário e que portas isso abriu para outros autores, como você?

O Bráulio foi fundamental. Ele conquistou um espaço na TV aberta que levou poesia a milhares, milhões de pessoas, toda sexta-feira, dentro das casas delas. Isso repercutiu de forma maravilhosa. Bráulio e eu temos a mesma editora, a Sextante, e acredito que talvez ela não tivesse abraçado a mim e a outros poetas se não fosse pelo sucesso que ele alcançou naquele momento. Eu encontrei na internet o meu canal, mas adoraria também estar na TV, levando poesia a ainda mais gente.

Você também cita o movimento do “microfone aberto” como parte essencial da sua trajetória. O que são esses saraus e o que eles representam para a poesia falada no Brasil?

A televisão foi importante, mas existe este movimento ainda maior que nasceu nas ruas, com os saraus de microfone aberto, promovidos por livrarias, universidades e coletivos culturais. Eu sou fruto desse movimento. Quando cheguei ao Rio de Janeiro, em busca de espaço para me expressar, publicar livros e chegar até o público, muitas vezes encontrei portas fechadas. O microfone aberto mudou isso, porque ali havia pessoas que estavam querendo a mesma coisa. Esse movimento fez toda a diferença. A poesia falada é um fenômeno mundial — há poetas que viajam em turnês internacionais para participar de eventos — e acredito que no Brasil isso ainda vai crescer muito. Já vemos esse espírito muito presente, por exemplo, nas batalhas de rima do hip-hop.

Vivemos cada vez mais tempo diante de telas. O que a poesia e a convivência nas ruas podem nos ensinar nesse momento em que as pessoas parecem tão carentes de contato humano?

Nossa geração vive anestesiada em casa, na frente da TV ou do celular, sem estímulos que nos provoquem a questionar. A rua, por sua vez, traz esse questionamento de forma natural. Na rua não existe “cancelamento”, não dá para simplesmente bloquear o que não nos agrada. Ali aprendemos a conviver com a diferença, a respeitar a discordância e, ao mesmo tempo, a nos preocupar menos em agradar apenas para sermos validados. Isso gera um crescimento muito grande.

O que a poesia fez por você — e como você busca retribuir tudo o que recebeu dela?

Seria pretensioso dizer que eu faço algo pela poesia. Mas ela me deu muito, permitindo que eu pudesse fazer diferença na vida de alguém, em vez de me encaixar em um padrão esperado pela maioria. A poesia me abriu uma janela de questionamento e me ensinou a enxergar o outro sem um olhar competitivo. Por isso, sou eternamente grato. Se me permites, gostaria de encerrar esta entrevista com um trecho de um poema meu, que dialoga com essa pergunta:

“Quando a felicidade traz a sensação de não caber em si

Você percebe que ninguém é maior do que ninguém.

Felicidade é como uma fonte que só seca se você não regar.

Não é porque os outros estão regando a deles que a sua vai secar.

Feliz daquele que sorri com a alegria do outro

Porque aprendeu a transbordar.”



