No trilho das palavras
"A literatura modifica o presente e também o passado" diz Eliane Marques, que estará sábado na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Poeta e escritora gaúcha irá participar do bate-papo "Narrativas de hoje que modificam o ontem: raça e gênero na literatura contemporânea", às 19h, no Palco da Feira

Andrei Andrade

