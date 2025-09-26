"A literatura modifica o presente e também o passado" diz Eliane Marques, que estará sábado na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Eliane Marques revela o desejo de escrever uma trilogia de romances que percorra um século e meio na história do Rio Grande do Sul, sobre a vida de pessoas negras escravizadas, alforriadas e livres Sabrina Gabana / Divulgação

Transitando entre a poesia e a prosa, a escritora gaúcha Eliane Marques tem se firmado na nova cena literária nacional, especialmente entre autores que se dedicam a jogar luz sobre temas como raça, gênero e ancestralidade.

Neste sábado, a autora vencedora do Prêmio Minuano por O Poço das Marianas, em 2022, e do Prêmio SP de Literatura por Louças de Família, em 2024, como romance de estreia, estará em Caxias para participar da 41ª Feira do Livro. O bate-papo "Narrativas de hoje que modificam o ontem" terá ainda a participação da escritora e professora Lilian Rocha e de Roberta Saldanha, coordenadora do projeto Leia Mulheres. Será às 19h, no Palco da Feira.

A seguir, confira a entrevista que Eliane Marques concedeu por telefone ao Pioneiro.

Como a literatura produzida hoje está ajudando a modificar o ontem?

“Exu atinge o pássaro hoje, com a pedra que jogou ontem”. Essa frase tem muitas dimensões de significado, mas uma delas, que quero destacar, é que a literatura produzida hoje — especialmente por pessoas negras, indígenas ou LGBT+ — está modificando um passado em que as vozes, histórias, narrativas e vidas dessas pessoas não existiam.

Em Guanxuma, por exemplo, romance no qual estou trabalhando, tenho a preocupação em investigar o que as personagens livres, alforriadas ou escravizadas vestiam, quem fazia as roupas, o que comiam, de onde as quituteiras tiravam o açúcar, o sal ou a farinha de mandioca, como se davam as relações entre ex-escravizadores e ex-escravizados que ainda viviam numa mesma propriedade. Esse passado não foi contado. Hoje, nós estamos contando — e transformando esse passado em outra coisa.

Capa do premiado "Louças de Família", romance de estreia de Eliane Marques, de 2023 Divulgação / Divulgação

Todo esse movimento só tem sido possível porque existe um interesse crescente por parte dos leitores, que foi bem captado pelas editoras?

Há um provérbio, creio que de Angola, que diz assim: quem quer o fogo, suporta a fumaça. No sentido de que, em primeiro lugar, o fogo não se faz sozinho. Esse ditado fala também dessa rede que se forma. Esses autores e autoras tiveram o atrevimento, ou a atrevivência, de escrever essas histórias. Sem esse gesto, o passo seguinte — que seria o interesse das editoras por esses textos — não teria acontecido.

As editoras, então, se colocaram ao lado de um interesse que já existia por parte do público por essas literaturas, de nomes como Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, José Faleiro, entre outros. Há uma demanda que provoca o mercado a fazer esses autores circularem. E outro elemento fundamental, sem dúvida, são as feiras e festivais literários, que também fomentam essas palavras e os livros que as carregam.

Nesse contexto, chama atenção como a ficção tem se mostrado importante para levantar debates e provocar reflexões, não?

Certamente. Estamos falando de uma literatura que está colocando palavras novas no mundo, frases novas, parágrafos novos. Uma literatura que modifica o mundo para melhor — no presente e também no passado, pensando o tempo como circularidade.

Dentro disso, também são muito importantes os clubes de leitura e os clubes do livro. Eles estão fazendo os livros circularem muito. Dentro dessa rede, desse fogo da literatura contemporânea, os clubes são fundamentais.

E o que os leitores podem esperar de você nos próximos anos?

Ao lado dos romances, eu sempre estou escrevendo poemas e também estou trabalhando em dois livros sobre psicanálise — um teórico e outro mais literário. Mas posso dizer, inclusive é a primeira vez que digo abertamente, que quero escrever uma trilogia de romances sobre a vida livre, alforriada e escravizada no Rio Grande do Sul.