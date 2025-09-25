"A gente cria falsas urgências porque se acha muito importante", diz Monja Coen, que estará sábado na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Monja Coen defende a busca pelo equilíbrio entre momentos de conexão com o mundo e de solitude e contemplação Gil Silva / Divulgação

Missionária da tradição Soto Shu do Zen-Budismo e fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil, com sede em São Paulo, Monja Coen é uma das personalidades mais requisitadas do país para falar sobre autoconhecimento. Este será o tema por trás do bate-papo intitulado “Calma no Caos: Monja Coen e a arte de viver plenamente no mundo de hoje”, marcado para este sábado, às 17h, na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. O encontro será mediado pelo jornalista Marcelo Mugnol, no Palco da Feira.

Em entrevista concedida por telefone ao Pioneiro, a líder espiritual e escritora antecipou alguns dos insights e reflexões que trará ao público caxiense, destacando também que gosta mais do diálogo do que de explanações: “não carrego nenhuma verdade comigo, apenas a busca incessante pela verdade”, diz. Confira a seguir a entrevista:

Como é possível encontrar a calma em um mundo acelerado e caótico?

Você se torna este átimo de paz, é o que eu digo. Mas não é fácil, porque a gente é bombardeado o tempo todo por notícias terríveis, funestas, e temos uma tendência de dar mais atenção àquilo que é prejudicial. Isso tem uma razão de ser: é uma maneira da gente tentar se precaver, e é preciso, sim, que tragédias tenham visibilidade para que se possa encontrar maneiras de fazer diferente. A natureza está viva, tudo ao nosso lado está vivo e em transformação e movimento. Mas nem tudo é caos. Também tem coisas bonitas acontecendo, tem nascimentos, tem arte, tem a nossa capacidade de reconstruir, de não desistir de nós como humanidade, de não desistir de viver no Planeta Terra. Nós só precisamos ser mais cuidadosos e saber que sabedoria e compaixão precisam andar lado a lado.

Essa é a mudança que eu vejo: quando encontro em mim o estado de equilíbrio. Tenho um grande amigo que diz assim: "eu prefiro o equilibrista ao equilibrado". Existe um poema japonês que diz: "a montanha fica mais silenciosa quando o pássaro canta". É através da confusão e da bagunça que a gente encontra o equilíbrio.

E como encontrar serenidade para atravessar momentos turbulentos também na vida pessoal?

Minha tradição budista diz que a gente precisa atravessar esse rio de nascimento, velhice, doença e morte. E existe uma balsa e existe um barqueiro. É importante ter este barqueiro que diga que você está nesse local de caos, confusão, de burnout, de desespero, mas que há outra maneira de estar no mundo e é possível alcançá-la. "Entra aqui no meu barquinho e nós vamos chegar na outra margem, que é de paz, tranquilidade e harmonia", ele vai dizer. Mas se não tiver esse barqueiro que ajude a fazer a travessia desse rio turbulento, as pessoas irão viver em desespero.

A tradição também fala que a vida é como se fosse uma ponte para você atravessar um rio turbulento que vai dar no mar. E, para passar por essa ponte haverá pessoas que vão estar com você no começo, mas que não serão as mesmas que vão estar no final. Mas nunca você vai estar sozinho no mundo. Ao final, há pessoas que agradecem a existência da ponte e quem a construiu, assim como também há quem xingue essa ponte e até cuspa nela, mas ela nunca vai deixar de ser ponte. Se você quer ser uma ponte no mundo, que ajude as pessoas a atravessar para a outra margem, mesmo que te insultem, você irá continuar sendo ponte.

Qual a importância da leitura nesse caminho de busca pelo equilíbrio?

Os ensinamentos que são passados através da leitura, dos estudos, nos enriquecem. Eu encontrei ontem com uma professora universitária que me contou que, quando ela era criança e se sentia sozinha, ela ia para as bibliotecas públicas e começava a ler. E que os amigos dela, a família dela eram os livros e os autores que fizeram ela sentir o prazer de estar na companhia de pessoas que ela nunca viu, mas que ela leu e conhecia os seus pensamentos. Sempre existiram maneiras da gente estar com as pessoas sem que fosse presencial.

Agora, por exemplo, estou em Vitória (ES) e você está em Caxias. Sábado vou estar em Caxias e muito feliz por estar conversando e dialogando. Eu não carrego comigo nenhuma verdade, tenho apenas uma procura incessante pela verdade, por esclarecer melhor para mim e para todos o que é vida, o que é morte, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós, como humanidade, às vezes caímos em alguns buracos de tanta briga, de tanta guerra, ao invés de termos uma expansão de consciência e percebemos que somos todos um só corpo, uma só vida.

"A Monja e o Poeta", livro que Monja Coen lançou em parceria com o poeta Allan Dias Castro, que também irá participar da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul Editora Sextante / Divulgação

No início você falou que estamos bombardeados por notícias. Como lidar também com esse excesso de estímulo e as distrações que isso provoca?

Temos que encontrar tempo de dialogar, de encontrar o outro, e nesse momento deixar os nossos celulares desligados por algum tempo. Equilibrar momentos de solitude, de estar a sós, de meditar, de olhar para o rio, para a montanha, de tomar um chimarrão gostoso com alguém sentado ao lado. Que pode ser até em silêncio, porque a grande amizade, o grande amor, não precisa falar muito. Basta estar junto saboreando as mesmas coisas.

A tecnologia é muito sedutora, mas nós temos de dar limites a nós mesmos. Não é dar limites às crianças, que são apenas reflexos de nós, adultos. Temos que equilibrar o tempo que estamos indo atrás de coisas novas, que estamos assistindo os noticiários. Não precisa assistir a todos. Reserve meia hora por dia para ler um livro, ou leia um único parágrafo e por meia hora deixe que ele banhe você. Tem tanta coisa que a gente pode fazer e que vai esquecendo, porque está sempre olhando para a televisão ou para o celular.

Este excesso de conexão também parece fazer com que criemos falsas urgências. Como lidar com isso?

A gente pode dizer para quem está nos chamando: daqui a pouco eu respondo. É algo que eu estou aprendendo a fazer. Minha sal ano templo está sempre com a porta aberta, mas se estou envolvida em algum trabalho e alguém interrompe com algum assunto que não tem nada a ver com aquilo, eu peço para que ela espere um pouco, porque vai atrapalhar o meu pensamento. A mesma coisa quando toca o celular ou chega alguma mensagem: quando puder, você responde. Existem urgências verdadeiras, mas existem falsas urgências que a gente cria porque se acha muito importante, né? Que todos precisam da gente, por isso temos de responder a todos. Não é bem assim (risos).