Cultura e Lazer

No trilho das palavras
Notícia

"A gente cria falsas urgências porque se acha muito importante", diz Monja Coen, que estará sábado na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Líder espiritual e escritora irá participar do bate-papo “Calma no Caos: a arte de viver plenamente no mundo de hoje”, às 17h, no Palco da Feira

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS