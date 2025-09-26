Cultura e Lazer

No trilho das palavras
"A criança não pode ser tratada como alguém com menos inteligência", diz Blandina Franco, que estará domingo na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Escritora e seu marido e ilustrador, José Carlos Lollo, participam do bate-papo "Literatura infantil: o que e como falamos com as crianças" às 15h, na Praça Dante Alighieri

Andrei Andrade

