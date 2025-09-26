41ª Feira do Livro de Caxias do Sul abre suas bancas nesta sexta-feira, na Praça Dante Alighieri

Feira do Livro ocorre entre 26 de setembro e 12 de outubro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul abrirá suas bancas nesta sexta-feira (26), na Praça Dante Alighieri. Com o tema No Trilho das Palavras, Voa a Imaginação, um dos maiores eventos literários do Estado seguirá com programação até 12 de outubro.

Nesta edição, o patrono é o escritor Pedro Guerra e, o Amigo do Livro, é o ilustrador Ernani Carraro. Em uma estrutura de 2,7 mil metros quadrados, a feira contará com 24 bancas, sendo 18 no setor geral e seis para o público infantojuvenil (veja mapa logo abaixo). O preço de venda dos livros terá o tradicional desconto de 20%. A programação contará com mais de 370 atividades, incluindo bate-papos, apresentações e espaços culturais.

De acordo com o diretor do Departamento do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Cássio Immig, o principal objetivo da organização ao planejar o evento está na aproximação dos escritores com a comunidade. Além disso, Cássio enfatiza que a feira é um espaço que mescla as opções à venda pelos livreiros com a uma série de atrações culturais e literárias voltadas a diferentes públicos.

O diretor do Departamento do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Cássio Immig. Ulisses Castro / Agencia RBS

Neste ano, a estrutura mantém semelhança com a edição anterior, mas com algumas mudanças. Dessa vez, o Sesc montou sua área na Rua Dr. Montauri, com uma programação voltada ao público infantil e infantojuvenil. Já a Fundação Marcopolo assume o espaço antes utilizado pelo Sesc na Rua Sinimbu, ampliando suas atividades no local.

Além disso, o evento volta a contar com uma cafeteria montada especialmente para a Feira do Livro. Nesta edição, será operada pela Bosco 53, especializado em doces de Pelotas, cujo espaço ficará localizado em frente ao Monumento Júlio de Castilhos. Quem estiver na Praça Dante, durante a feira poderá utilizar Wi-Fi gratuito.

Segundo a organização, a expectativa é reunir cerca de 150 mil visitantes, número semelhante ao registrado nas últimas edições. Em relação às atividades, a programação literária mantém o equilíbrio entre atrações locais e autores de projeção nacional.

— É um conceito que seguimos há anos: combinar escritores da cidade, da região e do Estado com nomes que têm alcance nacional, garantindo tanto a valorização do talento local quanto a atração de grandes públicos — destaca Cássio.

Entre os públicos mais esperados estão as crianças e estudantes da rede municipal, que participam do projeto Passaporte da Leitura. A iniciativa busca despertar o gosto pelos livros, a curiosidade e até mesmo o interesse em escrever.

— Cada faixa de público leva uma experiência diferente. O importante é que todos encontrem aqui um motivo para se aproximar ainda mais da literatura — avalia Cássio.

Livreiros em clima de otimismo

Em meio à expectativa de renovação e valorização da leitura, a presidente da Associação de Livreiros de Caxias do Sul (Alca), Maria Helena Lacava, reforça que o evento é sempre um momento de reencontro com o público e de afirmação da importância do livro físico.

A presidente da Associação de Livreiros de Caxias do Sul, Maria Helena Lacava. Ulisses Castro / Agencia RBS

— Começo a ficar ansiosa semanas antes. Para mim, mesmo sendo a 40ª feira que participo, ainda é sempre como se fosse a primeira vez — cita Maria Helena.

A programação deste ano conta com a presença da Monja Coen, um dos nomes mais aguardados. A presidente da Alca acredita que a participação da budista será um diferencial da feira, atraindo público e oferecendo mensagens de esperança.

— Precisamos atingir todos os tipos de pessoas e todas as formas de literatura. Essa diversidade é o que mantém viva a essência da feira — ressalta.

Apesar da diminuição no número de livrarias em Caxias nos últimos anos, a presidente se mantém otimista quanto ao crescimento das vendas. Ela projeta que a edição de 2025 possa superar em até 20% os resultados do ano anterior. Porém, mais do que números, o maior objetivo é que os visitantes saiam da feira reforçando a ideia de que o livro é insubstituível.

— Trabalhamos em prol da cultura. Uma cidade do porte de Caxias deveria ter muito mais livrarias, e a feira é a prova de que há leitores e espaço para isso — enfatiza.

Estação Sesc estará presente na Feira do Livro

A Estação Sesc: Trilhos da Leitura será um espaço especialmente em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana. O espaço instalado junto a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul funcionará, diariamente, das 9h às 18h.

A Estação contará com uma programação voltada ao público infantil e infantojuvenil, reunindo experiências culturais diversas, como contações de histórias, oficinas de artes visuais e espetáculos teatrais. Entre os destaques está o Vagão Mágico: Óculos de Realidade Virtual, que levará os visitantes a uma viagem única, unindo tecnologia, fantasia e literatura.

A programação completa está nas redes sociais do Sesc Caxias do Sul.

Localize-se na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

As bancas no setor geral são:

Livraria do Arco da Velha - bancas 01 e 02;

Livraria Leitura - banca 03;

Livraria Correa - bancas 04 e 05;

Livraria Rossi - banca 06;

Clip Caxias - Cia do Desenho - banca 07;

Livraria Chico Xavier - banca 08;

Paulus Livraria - banca 09;

Livraria Bezerra de Menezes - banca 10;

Educs - Editora da Universidade de Caxias do Sul - banca 11;

UCS Livraria - banca 12;

Livraria Mercado de Ideias - bancas 13 e 14;

Livraria Puxa Palavra - banca 15;

Paulinas Livraria - banca 16;

Livraria Shalom - banca 17;

Sebo Só Ler - banca 18;

As bancas no setor infantojuvenil são:

Livraria Clássica - banca 19;

Instituto de Leitura Quindim - banca 20;

Livraria do Arco da Velha - banca 21;

Livraria Mercado de Ideias - banca 22;

Paulus Livraria - banca 23;

Sebo Só Ler - banca 24;

Os horários de funcionamento são:

Setor geral

Segunda-feira a sábado, das 10h às 19h;

Domingo, das 12h às 19h;

Setor infantojuvenil

Segunda-feira a sábado, das 9h às 19h;

Domingo, das 12h às 19h;

Localização e mudanças no trânsito do entorno da Praça Dante

Mapa da estrutura da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Tiago Sozo Marcon / Secretaria Municipal do Planejamento

A Feira do Livro está localizada na Praça Dante Alighieri, mas algumas atividades ocorrem também na Biblioteca Pública Municipal, na Galeria de Arte Gerd Bornheim e no Teatro Pedro Parenti.

Durante o período da Feira, ocorrerão algumas mudanças no trânsito:

A Av. Júlio de Castilhos ficará fechada todos os dias de Feira para a circulação de automóveis entre as ruas Dr. Montaury e Marquês do Herval, no sentido do bairro São Pelegrino a Lourdes. Nas sextas-feiras, contudo, está mantido o Ponto de Safra.

A rua Dr. Montaury vai permanecer fechada ao trânsito de veículos nos finais de semana de Feira do Livro.

E, na Rua Sinimbu, vai ficar estacionado o ônibus da Fundação Marcopolo.

Abertura oficial

A abertura ocorrerá nesta sexta-feira (26), às 18h, no Palco Principal, na Praça Dante Alighieri. Depois da abertura, será apresentado o show Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco e banda, às 19h, seguido da abertura da exposição Bichos, dos artistas plásticos caxienses Gio e Doug, às 20h, na Galeria de Artes Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

Um dos destaques da programação deste final de semana é o bate-papo Calma no Caos: Monja Coen e a arte de viver plenamente no mundo de hoje, mediado pelo editor e colunista do jornal Pioneiro, Marcelo Mugnol. A monja, que é uma das principais referências do Zen Budismo no Brasil, vai falar sobre sua trajetória de mais de quatro décadas dedicadas à vida monástica. Além de sua jornada espiritual, ela é autora de best-sellers e palestrante, alcançando públicos diversos com reflexões sobre autoconhecimento, liderança consciente, equilíbrio emocional e transformação social. O bate-papo ocorrerá neste sábado (27), às 17h, no palco principal da Feira do Livro.

A seguir, a programação do primeiro fim de semana

Sexta-feira (26)

18h: Solenidade de abertura da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul (Palco da Feira).

Solenidade de abertura da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul (Palco da Feira). 19h: Show "Tributo a Tim Maia", com Tonho Crocco e banda Palco (Palco da Feira).

Show "Tributo a Tim Maia", com Tonho Crocco e banda Palco (Palco da Feira). 20h: Abertura da exposição "Bichos" de Gio e Doug, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

Sábado (27)

12h às 18h: Vivandeiros da Alegria com Roger Castro (Palco da Feira).

Vivandeiros da Alegria com Roger Castro (Palco da Feira). 10h: Concerto "Rock Sinfônico", com a Orquestra de Sopros de Caxias do Sul, com regência de Gilberto Salvagni (Palco da Feira).

10h: Cerimônia de abertura do espaço "Estação SESC: nos trilhos da leitura", na Estação Sesc da Praça Dante.

Cerimônia de abertura do espaço "Estação SESC: nos trilhos da leitura", na Estação Sesc da Praça Dante. 11h às 16h: " Vagão Mágico: óculos de realidade virtual", na Estação Sesc.

" 11h às 17h: " Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças", na Estação Sesc.

Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças", na Estação Sesc. 12h às 18h: Brinquedos com Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), na Rua Dr. Montaury.

Brinquedos com Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), na Rua Dr. Montaury. 12h: Voz & Violão, na Estação Sesc.

Voz & Violão, na Estação Sesc. 14h: Palestra "O poder da escrita terapêutica", com Minéia Frezza, na Galeria Gerd Bornheim.

Palestra "O poder da escrita terapêutica", com Minéia Frezza, na Galeria Gerd Bornheim. 14h: Contação de História Teatral - Fundação Logosófica Caxias do Sul, no Espaço do Leitor.

Contação de História Teatral - Fundação Logosófica Caxias do Sul, no Espaço do Leitor. 14h: Sessão de autógrafos da obra "O segredo especial", de Michele da Cunha Oliveira (Editora Vírtua), no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra "O segredo especial", de Michele da Cunha Oliveira (Editora Vírtua), no Espaço 1. 14h: Sessão de autógrafos da obra “Viaje nesta viagem”, de Cláudia Hackbart e Amanda Hackbart (Editora Vírtua), no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Viaje nesta viagem”, de Cláudia Hackbart e Amanda Hackbart (Editora Vírtua), no Espaço 2. 14h: Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, Estação Sesc.

Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, Estação Sesc. 15h: Bate-papo “Poesia fora da bolha”, com Allan Dias Castro. Mediação da editora-chefe do Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, Tríssia Ordovás Sartori (Palco da Feira)

Bate-papo “Poesia fora da bolha”, com Allan Dias Castro. Mediação da editora-chefe do Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, Tríssia Ordovás Sartori (Palco da Feira) 15h: Bate-papo “Comunicação e suas conexões”, com Adriana Antunes, Angelo Batacini, Camila Cornutti, Guilherme Reolon, Lissandro Stalivieri e Ricardo Dini, na Galeria Gerd Bornheim.

15h: Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "Os três porquinhos pobres", no Espaço do Leitor.

Contação de história de Erico Verissimo com Vivandeiros da Alegria: "Os três porquinhos pobres", no Espaço do Leitor. 15h: Sessão de autógrafos da obra “Histórias de uma borboleta amarela”, de Minéia Frezza (Editora Illuminare), no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Histórias de uma borboleta amarela”, de Minéia Frezza (Editora Illuminare), no Espaço 1. 15h: Sessão de autógrafos da obra “Caxias do Sul: história e cultura nos distritos”, de Marivania L. Sartoretto e Paula Valduga (Editora Guiar), no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Caxias do Sul: história e cultura nos distritos”, de Marivania L. Sartoretto e Paula Valduga (Editora Guiar), no Espaço 2. 16h: Apresentação musical com Duo Aqui Entre Nós (Palco da Feira).

Apresentação musical com Duo Aqui Entre Nós (Palco da Feira). 16h: Biblioteca Humana (5ª ed.) “Terra Estrangeira”, coordenação de Vera Mari Damian, Ana Cardoso e Marco Mantovani e palestrantes imigrantes do século 21, na Galeria Gerd Bornheim.

Biblioteca Humana (5ª ed.) “Terra Estrangeira”, coordenação de Vera Mari Damian, Ana Cardoso e Marco Mantovani e palestrantes imigrantes do século 21, na Galeria Gerd Bornheim. 16h: Espetáculo cênico e musical “Que Bixo é Esse?" com o Espaço Cultural Akácio Camargo & Projeto Impulso, no Teatro Pedro Parenti.

16h: Ateliê Estação Téti com Ale Brem, no Espaço do Leitor.

Ateliê Estação Téti com Ale Brem, no Espaço do Leitor. 16h: Sessão de autógrafos da obra “Hora extra”, de Samuel da Rosa Rodrigues (Editora S. Rodrigues), no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “Hora extra”, de Samuel da Rosa Rodrigues (Editora S. Rodrigues), no Espaço 1. 16h : Sessão de autógrafos da obra “O sísifo escaravelho”, de Guilherme Barreiro (Editora G. Barreiro), no Espaço 2.

: Sessão de autógrafos da obra “O sísifo escaravelho”, de Guilherme Barreiro (Editora G. Barreiro), no Espaço 2. 17h: Bate-papo “Calma no Caos: Monja Coen e a arte de viver plenamente no mundo de hoje” com Monja Coen. Mediação do editor e colunista do jornal Pioneiro, Marcelo Mugnol (Palco da Feira).

17h: Sessão de autógrafos da obra “O raizeiro da estação”, de Renato Francisco Toigo (Editora Artera), no Espaço 1.

Sessão de autógrafos da obra “O raizeiro da estação”, de Renato Francisco Toigo (Editora Artera), no Espaço 1. 17h: Sessão de autógrafos da obra “O descobridor do vale”, de G. Lorandi (Editora G. Lorandi), no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “O descobridor do vale”, de G. Lorandi (Editora G. Lorandi), no Espaço 2. 17h: Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc.

Mãos à obra! Oficina de artes visuais, na Estação Sesc. 18h: MPB e Soul com Bruna e João (Palco da Feira).

MPB e Soul com Bruna e João (Palco da Feira). 18h: Bate-papo “Escrita criativa: um salto no vazio”, com Adriana Antunes, Maya Falks e Nil Kremer, na Galeria Gerd Bornheim.

18h : Sessão de autógrafos da obra “Coletânea de Autores da Serra Gaúcha – Crônicas”, de Dinarte Albuquerque Filho e Igor Luchese (org.) – (Editora Liddo), no Espaço 1.

: Sessão de autógrafos da obra “Coletânea de Autores da Serra Gaúcha – Crônicas”, de Dinarte Albuquerque Filho e Igor Luchese (org.) – (Editora Liddo), no Espaço 1. 18h: Sessão de autógrafos da obra “Envelhecer: escolha ou acaso?”, de Verônica Filter de Andrade (Editora Vírtua), no Espaço 2.

Sessão de autógrafos da obra “Envelhecer: escolha ou acaso?”, de Verônica Filter de Andrade (Editora Vírtua), no Espaço 2. 19h: Bate-papo “Narrativas de hoje que modificam o ontem - raça e gênero na literatura contemporânea”, com Eliane Marques, Lilian Rocha e Roberta Saldanha, na Galeria Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

Domingo (28)