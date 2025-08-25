Vereadores concedem o Prêmio Caxias do Sul à Ballroom Casa de Dança

Entrega do prêmio reuniu no palco professores da Ballroom, convidados do Salão Sul, como Carlinhos de Jesus e Verônica Ferriani, e a vereadora Marisol Santos Class Prime Photo / Divulgação

Vinte anos fazendo de Caxias do Sul uma cidade mais dançante foram reconhecidos na noite de domingo (24), quando a Ballroom Casa de Dança recebeu o Prêmio Caxias do Sul, honraria concedida pela Câmara Municipal por meio da vereadora Marisol Santos. A entrega ocorreu durante o encerramento da Mostra Salão Sul, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

Idealizador e diretor da escola, o professor Giovani Monteiro, pernambucano radicado em Caxias desde 2002, disse ter sido surpreendido com a homenagem:

— A gente já estava tomado de emoção pelo evento em si, por estar recebendo o Carlinhos de Jesus, a Verônica Ferriani, por estar no palco com a Orquestra Municipal de Sopros. Quando vi toda aquela cena se formando para nos entregar este prêmio, fiquei muito agradecido. Não é só o Giovani, é cada professor do nosso quadro ou que já passou pela Ballroom nestes 20 anos que estão sendo reconhecidos pela sua contribuição.

Giovani Monteiro, idealizador e diretor da Ballroom, ao lado da vereadora Marisol Santos.

O dançarino destaca ainda que o reconhecimento pode servir como incentivo para que cada vez mais pessoas procure a dança como forma de buscar uma melhor saúde para o corpo e para a mente.

— Acredito que a dança de salão faz bem pra muita gente, independente do perfil, da idade, do credo. É uma atividade em que a gente vê o vovô dançando com a neta, vê diferentes perfis se divertindo juntos. É fundamental para relaxar a mente, cuidar do corpo e se conectar com outras pessoas. Num mundo cada vez mais contribui para o isolamento, uma atividade que permite o olho no olho, o contato corporal, é um remédio para essa situação — comenta.

Marisol também aproveitou o momento de entrega da honraria para fazer um agradecimento aos profissionais da escola de dança pela contribuição para a cultura caxiense:

— A Ballroom é um símbolo da arte e da cultura, da inovação no ensino da dança e da capacidade de unir pessoas e levar o nome de Caxias do Sul a tantos lugares. Ao Giovani Monteiro fica o nosso aplauso e reverência pela sua paixão, coragem e dedicação para fazer pulsar um espaço que inspira e transforma.

Criado em 2006, por decreto legislativo, o Prêmio Caxias é concedido pela Câmara a pessoas, entidades ou localidades que se destacam em serviços prestados à comunidade caxiense.

