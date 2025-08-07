Cultura e Lazer

Encontro com a balança
Notícia

Ultraprocessados e sedentarismo: os vilões do crescimento da obesidade entre adolescentes

Em Caxias do Sul, dados da Atenção Primária da secretaria de Saúde apontam que quatro em cada 10 adolescentes atendidos pelo serviço em 2024 estavam acima do peso

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS