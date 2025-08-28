Cultura e Lazer

Turma do Pagode é atração em Caxias do Sul neste sábado

Grupo paulista se apresenta na All Need master Hall. Noite ainda terá as bandas Pura Curtição e Eu Te Avisei, a partir das 22

