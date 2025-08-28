Turma do Pagode é atração em Caxias do Sul neste sábado

Sucessos que estão marcados na memória dos fãs, como Lancinho, Camisa 10, A gente tem tudo a ver e Deixa em Off são só algumas das músicas que vão estar no repertório da Turma do Pagode, que faz show neste sábado em Caxias do Sul. Será na All Need Master Hall, com ingressos à venda pelo site Minha Entrada, a partir de R$ 40 (pista).