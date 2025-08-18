Tributo ao Bee Gees, que ocorreria em Caxias do Sul, é cancelado 

Espetáculo seria apresentado em Caxias no dia 21 de agosto.

O tributo Bee Gees Immortality, que viria à Caxias do Sul nesta quinta-feira (21), no UCS Teatro, foi cancelado. O motivo é a situação delicada de saúde de um dos músicos, Christian Pincheira , intérprete de Barry Gibb.

Conforme a nota oficial, publicada nas redes sociais do grupo chileno, o cantor foi diagnosticado com um tumor e precisou iniciar, imediatamente, o tratamento. Por isso, a turnê prevista para 2025 foi inteiramente cancelada.