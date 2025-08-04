Teatro do Sesc Caxias do Sul recebe dois espetáculos infantis nesta semana

Espetáculo "Mu e Malu: Dando Asas à Imaginação", da Cia Luminosa, chega a Caxias através do Circuito de Teatro Infanto-Juvenil Luiz Manoel / Divulgação

O Circuito de Teatro Infanto-Juvenil RS chega a Caxias nesta terça e na quarta-feira, com duas apresentações gratuitas e abertas ao público escolar, no Teatro do Sesc Caxias do Sul. Escolas interessadas em levar suas turmas devem se cadastrar por meio do link disponível no perfil da @cialuminosa.

Em cartaz estarão os espetáculos “Mu e Malu: Dando Asas à Imaginação”, da Cia Luminosa (terça-feira, às 14h), e “As Aventuras do Pequeno Príncipe”, do Coletivo Gompa (quarta-feira, às 10h), ambos com intérprete de Libras.

Coletivo Gompa traz a Caxias sua montagem de "As Aventuras do Pequeno Príncipe" Adriana Marchiori / Divulgação

O projeto, que percorre oito cidades do Rio Grande do Sul, é resultado da parceria entre três grupos teatrais de Porto Alegre: Coletivo Gompa, Quimera Criações Artísticas e Cia Luminosa. O objetivo é atender escolas públicas e comunidades afetadas pelas enchentes de 2024, promovendo o acesso à arte e fomentando atividades culturais em regiões vulneráveis.

Entre junho e dezembro de 2025, o Circuito de Teatro Infanto-Juvenil RS vai oferecer um total de 18 apresentações teatrais e 8 oficinas em diferentes municípios gaúchos. Além dos espetáculos que virão a Caxias, o a programação geral do projeto também inclui a peça “O Mirabolante Rei das Tretas”, da Quimera Criações Artísticas.