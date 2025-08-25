Tatiéli Bueno traz o show "Tributo a Mercedes Sosa" ao projeto Caixa Acústica, no Sesc Caxias do Sul

Tatiéli lançou em 2014 o tributo a Marcedes Sosa, que já emocionou plateias em diversas cidades gaúchas Jéssica Drew / Divulgação

A cantora Tatiéli Bueno sobe ao palco do Teatro do Sesc Caxias do Sul nesta quarta-feira (27), às 20h, para apresentar o espetáculo “Tatiéli Bueno canta Mercedes Sosa”. Reconhecida pela voz marcante e pela forte presença de palco, a artista interpreta clássicos da música latino-americana em mais uma edição do projeto Caixa Acústica. Os ingressos custam a partir de R$ 5 e podem ser adquiridos no Sesc ou pelo site.

No show, que estreou em 2014, Tatiéli mergulha na obra de Mercedes Sosa, símbolo de resistência e voz dos povos latino-americanos. No repertório estão canções como “Duerme Negrito”, “Volver a los 17”, “Gracias a la vida” e “Solo le pido a Dios”, interpretadas em espanhol e com fidelidade ao estilo e à intensidade que marcaram a trajetória da cantora argentina.