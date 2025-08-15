Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Show "A Voz de Todas" irá reunir 12 mulheres no palco do Teatro Municipal Pedro Parenti, em Caxias, neste sábado

Repertório do espetáculo, que tem à frente a cantora Camila Dengo, será dedicado à música brasileira cantada por vozes femininas

Andrei Andrade

