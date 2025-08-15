Show "A Voz de Todas" irá reunir 12 mulheres no palco do Teatro Municipal Pedro Parenti, em Caxias, neste sábado

Idealizado pela cantora caxiense Camila Dengo, o projeto A Voz de Todas chega ao Teatro Municipal Pedro Parenti neste sábado (16), às 20h. O show, que já teve edições anteriores no Moinho da Cascata e no Zarabatana Bar e Café, reúne 12 mulheres para cantar e tocar músicas consagradas por mulheres brasileiras, como um manifesto em forma de arte.
A iniciativa surgiu na Allegro Escola de Música, onde Camila ensina canto para a maior parte das mulheres que integram o show. Além de proporcionar uma experiência de palco para as alunas, a cantora conta que a intenção é dar visibilidade ao talento feminino, através do reconhecimento a mulheres que se destacam na cena musical brasileira.
— A cada ano chega na escola uma nova safra de cantoras, algumas com interesse profissional, outras para ter o canto como hobby, mas sempre me deparo com vozes lindas e com muito talento. E é claro que, como mulheres, todas têm muito a dizer, assim como eu também sempre tive muito a dizer sobre ser mulher nesse mundo. E as primeiras apresentações tiveram um retorno muito positivo, porque é um repertório pensado justamente para tocar as pessoas e fazê-las se sentir representadas — comenta Camila.
Com canções de Gal Costa, Elza Soares, Joyce Moreno, Adriana Calcanhoto e Ana Cañas, entre outras, o espetáculo é costurado por uma narrativa sensível, que conduz o público por relatos, símbolos e histórias sobre os desafios e as conquistas de ser mulher em um mundo ainda desigual.
— Nós temos cantoras de 20 a 56 anos, e eu peço a cada uma que escolha uma música que a represente de alguma forma, que diga algo que ela tenha vontade de dizer. São músicas sobre o universo feminino, sobre os desafios que a gente enfrenta e também aquilo que a gente precisa denunciar, dentro dessa ideia que está no nome do espetáculo, de darmos voz a todas as mulheres — acrescenta a idealizadora, destacando que a ideia para o futuro é tentar garantir a continuidade do projeto através de mecanismos de incentivo à cultura.
Além das vozes de Camila Dengo, Ana Lia Branchi, Laina Brambatti, Fabiele Brandalize, Simone Costi, Andreia Hansen Oster, Luiza Zambiasi, Ketlin Espinoza, Thailise Candido, Mariane Thomé Pires e Lili Costa, o show conta com Karina Comin (guitarra), Marielle Costa (percussão) e Luana Marasca (baixo, violão e percussão). Os textos do roteiro são de Laina Brambatti e Nil Kremer, com narração de Nil Kremer. Enquanto que a iluminação é assinada por Ana Lia Branchi.
Os ingressos para A Voz de Todas estão à venda na plataforma Sympla, pelo preço promocional de R$ 30 (R$ 15 a meia entrada para estudantes e idosos). Após esgotar o lote, o valor passa a ser de R$ 60. Também é possível adquirir as entradas a R$ 30 na bilheteria da Casa da Cultura.
PROGRAME-SE
- O quê: show "A Voz de Todas".
- Quando: sábado (16), às 20h.
- Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a R$ 30, pelo site Sympla ou na bilheteria.