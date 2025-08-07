Sesc de Caxias promove passeio cultural gratuito no Museu do Comércio 

Passeio Cultural no Museu do Comércio é no próximo sábado (16). Sindilojas / Divulgação

Para comemorar o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, que é celebrado em 17 de agosto, o Sesc de Caxias do Sul promove visitação guiada no Museu do Comércio no sábado (16). O “Memórias de Balcão: Um Passeio pelo Museu do Comércio” é gratuito e com transporte do Sesc até o museu inclusos.

A visita é para maiores de 18 anos e tem vagas limitadas mediante inscrição via formulário. O museu fica na Casa 9 da Réplica de Caxias do Sul de 1885, nos pavilhões da Festa da Uva.

Leia Mais Escola de Farroupilha será homenageada com o Prêmio MEC da Educação Brasileira

A visita será guiada por Carina Monteiro e Cris Silva que trarão reflexões sobre o papel histórico do comércio na formação da cidade. O passeio tem duração estimada de 1h30min, e os participantes devem chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência, portando documento oficial com foto.

Programe-se: