Cultura e Lazer

Trajetória
Notícia

Seja na luthieria ou na barbearia, caxiense Valdemar Barbosa celebra 90 anos de vida sem desafinar, nem desalinhar

Um dos mais reconhecidos afinadores de acordeons do Estado se desfez de sua oficina em 2019, mas segue ativo como barbeiro no bairro Santa Catarina

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS