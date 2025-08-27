São Francisco de Paula realiza o 32º Ronco do Bugio neste fim de semana

Evento em São Chico irá reconhecer compositores, intérpretes e instrumentistas Prefeitura de São Francisco de Paula / Divulgação

Ainda no embalo das comemorações pela chancela de Patrimônio Cultural Imaterial do Rio Grande do Sul conferida ao único ritmo musical genuinamente gaúcho, São Francisco de Paula promove neste fim de semana, nas noites de sexta e sábado, o 32º Festival Ronco do Bugio. Além do concurso que irá premiar composições inéditas, intérpretes e instrumentistas, a partir das 19h, o público também poderá curtir shows e bailes que irão embalar as duas noites do evento, no CTG Rodeio Serrano.

Na sexta-feira (29) sobem ao palco Pepeu Gonçalves e Grupo (22h), seguidos de baile com Zezinho e Grupo Floreiro (23h30min). No sábado, 30, será a vez do cantor nativista Luiz Marenco (22h) comandar o show, seguido do baile com o conjunto musical local Os Tiranos (23h30min).

Neste ano, foram 136 composições inscritas no concurso, das quais 23 garantiram vaga na etapa final. Entre as premiações, destaque para o troféu “Ronco da Terra” mais R$ 3 mil para a melhor composição local. Uma novidade é a categoria “Instrumental de Gaita”, criada para valorizar o instrumento que melhor simboliza a música regional, com prêmio dinheiro (R$ 1 mil) e troféu.

