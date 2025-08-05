De Gramado para a Globo: conheça a chef de cozinha gaúcha que participa do reality 'Chef de Alto Nível'

Por influência das filhas e da esposa, a chef de cozinha Arika Messa se inscreveu, despretensiosamente, para participar do reality show Chef de Alto Nível, da TV Globo. Em família, assistiam à versão original do programa, com o renomado chef Gordon Ramsey. Foi selecionada para participar da primeira edição brasileira e promete competir e mostrar a cozinha freestyle que a define.
Aos 42 anos, Arika carrega no currículo uma trajetória que une técnica, criatividade e afeto. Nascida na zona sul de Porto Alegre, mora em Canela, na Serra, desde 2016, mas trabalha na região desde 2009. Por isso, ela já se considera uma "serrana de coração".
Formada pela primeira turma de Gastronomia da Unisinos, em 2006, construiu uma carreira sólida como chef, consultora e professora, com olhar autoral e respeito pelo território.
— Já foi uma longa caminhada aqui na Serra, me considero uma pessoa serrana. O pessoal também já me acolheu muito bem aqui — conta a chef, que também é professora do Senac em Gramado.
A escolha pela gastronomia foi um empurrão da mãe, que a inscreveu no vestibular na Unisinos porque Arika gostava de cozinhar em casa.
— Não teve muita influência da família. A gente é uma família muito simples, não tinha essa coisa da gastronomia. Ela sempre me incentivou, porque ela sabia que eu gostava de cozinhar. Cozinhava com meu pai também, mas aquelas coisas do dia a dia, comida caseira, porque a gente não frequentava muitos restaurantes — relembra.
O caminho que trilha na cozinha se entrelaça com a história de vida, já que Arika gosta de definir seu estilo como freestyle com influências gaúchas e sulistas em criações próprias.
— São referências do mundo com uma cozinha local. Uso técnicas, ingredientes e temperos do mundo. Mas para usar na minha cozinha local. Eu faço uma culinária mais sulista. Gosto da base de assados da cozinha do sul, dos pratos de raiz. E isso tudo com a minha identidade e personalidade. Além da questão da apresentação, que eu trabalho bastante. Então, fica uma comida de raiz com roupa de festa — brinca.
Essa é, justamente, sua marca registrada. Por isso, já assinou cardápios de cozinhas renomadas da região como dos restaurantes George III e Toro, em Gramado. Neste ano, vai abrir seu próprio restaurante na cidade.
Além da carreira como chef, Arika é mãe de duas filhas e representante da comunidade LGBTQIA+. Em Canela, na Serra, busca equilibrar a rotina entre a família, as aulas no Senac, consultorias e novas experiências que alimentam seu repertório criativo.
Em 2015, participou do reality The Taste Brasil, no GNT. Em 2024, foi eleita pela Revista Sabores do Sul como a Melhor Consultora Gastronômica de Gramado, à frente da Cozinha Central Consultoria e Eventos.
Sobre o reality
Chef de Alto Nível, novo reality de gastronomia da Globo, tem formato inédito na TV brasileira.
- Estão em disputa 24 cozinheiros, encarando desafios em três cozinhas com diferentes níveis de dificuldade.
- Ligadas por uma plataforma de alimentos, do nível mais alto ao mais baixo, elas testam a agilidade e a capacidade de reinvenção de cada competidor.
- A apresentação é de Ana Maria Braga, e o programa conta com os chefs Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda na missão de mentoria dos cozinheiros e avaliação das provas.
- O programa vai ao ar às terças e quintas, após Vale Tudo.
- O reality é baseado no formato do Studio Ramsay Global, LLC, tem produção de Rodrigo Tapias e Taluana Grieco, direção geral de Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.